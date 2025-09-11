Al Massachusetts General Hospital di Boston è stato eseguito, su un uomo di 54 anni, un nuovo trapianto di rene da maiale a uomo. Il paziente sta bene.

Usa, nuovo trapianto di rene da maiale a uomo: il paziente è già tornato al lavoro

Xenotrapianto al Massachusetts General Hospital di Boston, negli Usa.

A un uomo di 54 anni è stato infatti trapiantato, con successo, il rene di un maiale. L’operazione è avvenuta lo scorso 14 di giugno, ma i medici lo hanno reso noto solamente ora. Il centro da tempo sperimenta lo xenotrapianto temporaneo, per i pazienti in attesa di un organo umano. Il ricevente si chiama Bill Steward, ha 54 anni, ed è un istruttore atletico in dialisi da un anno per un’insufficienza renale ereditaria. Lo xenotrapianto, come detto, è andato bene e oggi Bill sta bene e ha già ripreso a lavorare. Questo è stato il terzo xenotrapianto avvenuto nell’ospedale di Boston. Il secondo paziente, Tim Andrews, è stato operato a gennaio, anche lui ha ricevuto un rene di maiale ed è ancora in vita. Leonardo Riella, lo specialista che segue Steward, ha detto che le medicine anti-rigetto vengono ricalibrate regolarmente, aggiungendo che non è possibile sapere quanto tempo l’organo funzionerà, ma che questa procedura può dare tempo in più ai pazienti in attesa di un organo umano. Se venisse rigettato, inoltre, i malati possono essere nuovamente sottoposti a dialisi.

Usa, nuovo trapianto di rene da maiale a uomo: le parole del paziente

Alla Cnn, Bill Steward si è detto molto felice del trapianto, raccontando di essere già tornato a lavorare: “è stata una cosa fantastica poter tornare al lavoro. Penso che mentalmente sia stato un bell’ostacolo da superare… poter vedere tutti, fare due chiacchiere e ritrovare un pò il ritmo.” Intanto, visto il successo degli xenotrapianti, la Food and drug administration ha deciso di approvare un trial sull’uomo con reni di maiale geneticamente modificati dall’azienda eGenesis, ovvero la stessa che ha fornito gli organi all’ospedale di Boston.