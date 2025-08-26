Come in molti di voi saprete, Martina Nasoni, vincitrice del Grande Fratello 16, è stata recentemente operata, per l’esattezza ha subito un trapianto di cuore. Ecco gli ultimi aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.

Martina Nasoni ha un cuore nuovo: come è andato l’intervento

Martina Nasoni, ex gieffina, ha subito un trapianto di cuore.

Era stata lei stessa a informare i fan che a breve avrebbe subito un delicato intervento chirurgico. Ricordiamo che, Martina, soffre di cardiomiopatia ipertrofica, una malattia congenita che ha ereditato dalla madre e che l’ha costretta, a soli 12 anni, a portare un pacemaker. Ma, come è andato l’intervento? Per prima è stata proprio la mamma di Martina, Simona, a dare le prime notizie con un post su Instagram: “un dono… una nuova vita.” A lei ha fatto seguito Guendalina Canessa, che aveva partecipato proprio al Grande Fratello 16 come ospite: “in queste ore ho pregato, ho pregato tanto. Ho sentito la mamma di Martina e l’intervento è andato benissimo, e io volevo dirlo a tutti voi che mi avete scritto in tantissimi.”

Come sta Martina Nasoni dopo il trapianto di cuore: “Ora è intubata e in terapia intensiva”

Le notizie che arrivano riguardo il trapianto di cuore di Martina Nasoni sono, come visto, sicuramente positive. Su DiPiùTv, al momento in cui è andata in stampa, si è letto che: “Martina è ricoverata in terapia intensiva. E’ stabile, intubata come da protocollo post-operatorio, e viene monitorata dai medici.” I tanti fan di Martina aspettano ora solamente un suo messaggio, appena potrà.