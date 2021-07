De Luca, obbligo di mascherina all’aperto: “In Campania la terremo tutta l’estate”

Il presidente De Luca ha commentato le novità in merito all’obbligo di mascherina all’aperto deciso in Campania: i dettagli.

La Campania ha introdotto nuovamente l’obbligo di mascherina all’aperto anche durante l’estate. Ad annunciare il provvedimento è stato il presidente Vincenzo De Luca che lo ha ritenuto necessario a causa dell’aumento dei casi di Covid-19 e della variante Delta presente in regione.

Obbligo mascherina all’aperto in Campania, l’annuncio

Il presidente De Luca ha chiesto grande senso di responsabilità anche durante la stagione estiva. In realtà non si tratta proprio di un obbligo, ma soltanto di un richiamo rispetto a quanto previsto dall’ordinanza del ministero della Salute. “Credo che terremo la mascherina per tutta l’estate, anche perché se uno va al mare se la toglie. Se va a ristorante se la toglie, così come la leva se va solo in un parco” ha commentato De Luca.

Obbligo mascherina all’aperto in Campania, la novità

De Luca sprona i cittadini della Campania e chiede a tutti di collaborare e aiutare ad evitare che aumentino i contagi. Con l’arrivo della stagione estiva, unito all’abolizione del coprifuoco in zona bianca, c’è una maggiore libertà di movimento. “È evidente che se vai nella piazze della movida devi inchiodarti la mascherina sulla bocca per non essere contagiato. La variante Delta è particolarmente aggressiva coi giovani – dichiara De Luca – ed è un piccolo sacrificio che dobbiamo fare perché in Campania arrivano tante persone, tanti turisti, che si aggiungono a quelle persone che non vogliono vaccinarsi“.

Obbligo mascherina all’aperto in Campania, l’ordinanza

Secondo quanto riportato dall’ordinanza, che cita direttamente le disposizioni fornite dal ministero della Salute, si dispone l’obbligo di “utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche all’esterno. Ciò è necessario in ogni situazione in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o quando si configurino assembramenti“.

In assenza di alcun distanziamento sociale, così come accade ovunque, si dovrà indossare la mascherina anche all’aperto. L’annuncio di De Luca è arrivato dopo la visita presso un hub vaccinale a Benevento. Il timore del presidente della Campania deriva dal focolaio che si sta diffondendo della variante Delta a causa del ritorno di alcuni giovani da una festa avvenuta a Palma di Maiorca (Spagna). L’idea è quella di circoscrivere il focolaio, tracciare i contatti ed evitare la diffusione della variante indiana. In Campania si studiano altre soluzioni onde evitare l’aumento dei contagi.