Secondo Crisanti l'obbligo vaccinale per gli over 50 non avrò alcun impatto sull'ondata di contagi in atto nel nostro paese.

Il microbiologo dell’Università di Padova Andrea Crisanti si è espresso sull’introduzone dell’obbligo vaccinale per gli over 50 ritenendo che non serva a bloccare l’ondata in atto. “C’è un problema di coraggio politico se i nostri politici sono intimiditi dal 10% di persone che non si vaccinano“, ha evidenziato.