Odessa, mentre costruiscono barricate sulla spiaggia suonano i Bon Jovi: la band ha postato il video

Sulla spiaggia di Odessa, mentre i cittadini costruiscono barricate, si suona e si canta a tutto volume "It's my life" dei Bon Jovi.

La musica unisce i popoli ed un video girato ad Odessa, che gira sui social, ne è la prova. Un gruppo di ucraini sta costruendo delle barricate sulla siaggia con la canzone “It’s my life” dei Bon Jovi. Inutile dire che la nota band ha condiviso il video su Facebook dando a quelle persone tutto il loro supporto.

Odessa, le canzoni dei Bon Jovi sparate a tutto volume mentre si costruiscono barricate

La canzone dei Bon Jovi è un grido di battaglia, un inno alla vita e mai come ora le parole del ritornello riecheggiano tra quei cittadini ucraini che difendono Odessa. “È la mia vita ed è ora o mai più, non vivrò per sempre, voglio vivere solo finché sarò vivo“. Questo è il ritornello che suona forte sulla spiaggia di Odessa.

Ad accompagnare la musica sparata a tutto volume, vi è anche un ragazzo che suona la batteria.

Il video condiviso dalla band

I Bon Jovi si sono formati negli anni ’80 e canzoni come “It’s my life” sono reperti musicali storici. Immortale ed intramontabile, ascoltata e cantata da generazioni di persone. La band statunitense avrà sicuramente provato una forte emozione a vedere quelle persone che, mentre preparavano una barricata con sacchi di sabbia per difendersi dalle bombe nemiche, cantavano una loro canzone.

L’emozione dei Bon Jovi è stata tale da ricondividere il video su Facebook e scrivere: “Questa è per quelli che non mollano…“.