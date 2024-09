Miss Italia 2024 è Ofelia Passaponti. La ragazza, classe 2000, è stata eletta nel corso della finalissima del concorso di bellezza più famoso del Belpaese, andata in scena a Porto San Giorgio.

Ofelia Passaponti è la nuova Miss Italia

Nella splendida cornice di Porto San Giorgio, nelle Marche, è andata in scena la finalissima di Miss Italia. Per il 2024, a rappresentare il Belpaese nel mondo, è la giovane Ofelia Passaponti. A metterle la fascia, come vuole la tradizione, è stata Patrizia Mirigliani.

Chi è Ofelia Passaponti?

Arrivata in finale con la fascia di Miss Toscana, Ofelia Passaponti è la sesta ragazza toscana a conquistare il titolo di Miss Italia. Nata il 20 giugno 2000, vive a Siena. E’ a un passo dalla laurea magistrale in Strategie e Tecniche di Comunicazione e, nel frattempo, lavora come hostess e gioca a pallavolo. “Studio comunicazione e sono appassionata al mondo della moda. Partecipare a Miss Italia mi offre l’opportunità unica di coniugare queste due passioni“, ha dichiarato la giovane.

Ofelia Passaponti ha un fidanzato famoso: chi è?

Oltre ad aver conquistato il titolo di Miss Italia 2024, Ofelia Passaponti ha fatto breccia nel cuore di un personaggio abbastanza famoso. E’ fidanzata, infatti, con un ragazzo che il grande pubblico ha conosciuto grazie alla sua partecipazione all’Isola dei Famosi. Parliamo di Federico Casoni, giocatore della Lega Nazionale Pallacanestro.