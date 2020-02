Idee regalo San Valentino 2020: cosa regalare alla propria lei

Dai prodotti di bellezza sino alla lingerie, ecco le idee regalo San Valentino per lei.

Manca quasi una settimana e gli innamorati sono pronti a dedicarsi cuoricini, biglietti e frasi tenere in onore di San Valentino. Per chi non sa ancora quale dono fare alla propria partner, ecco alcune idee regalo San Valentino per lei per stupirla in occasione di questa giornata speciale per tutte le coppie che festeggiano l’amore.

San Valentino

Una festa dell’amore e degli innamorati che cade ogni anno il 14 febbraio. Le vetrine, i fiorai sono presi d’assalto da cuoricini e le coppie si affannano per trovare un regalo che possa esternare il proprio affetto e amore alla partner. Dalle frasi carine ai bigliettini teneri, compreso anche i cuori o magari un gioiello, le cene a lume di candela sono tantissimi i doni e pensieri da fare alla propria lei in questo giorno speciale.

Valentino, il santo da cui ha origine questa festa, nacque a Terni nel 175 d.C.

ed è il primo vescovo della città grazie all’investitura di Papa Feliciano nel 197 d.C. La celebrazione di San Valentino comincia a essere istituita nel 496 per volere di Papa Gelasio I, il quale ha scelto la data del 14 febbraio per celebrare la festa pagana dei lupercalia, diffusa nel periodo romano. Diventa protettore degli innamorati nel momento stesso in cui celebra il matrimonio tra il giovane Sabino, legionario romano e Serapia.

Per quanto riguarda le idee regalo San Valentino per lei sono varie: da un completo intimo sino a un profumo, ma anche un braccialetto oppure potete organizzare anche una cena con piatti preparati da voi se siete degli ottimi chef. Insomma, le idee regalo non mancano e sicuramente potete sbizzarrirvi per sorprenderla.

Per chi ha parecchia invettiva e fantasia, si consiglia di adoperarsi per creare qualcosa con le proprie mani, magari qualche accessorio o anche una poesia scritta da voi per dichiararle il vostro amore e farle capire quanto sia importante.

Per coloro che non sono particolarmente portati per la poesia, un libro di poesie di Prévert può essere la soluzione ideale.



Idee regalo San Valentino 2020 Amazon

Per chi non sa proprio cosa fare in dono alla propria lei per questo giorno così speciale, sul sito di Amazon si possono trovare tantissimi consigli e suggerimenti utili. Provate a dare una occhiata per il vostro pensierino adatto alla vostra compagna o moglie. Cliccando sulla foto è possibile visualizzare tantissimi altri articoli in merito. Ecco una breve descrizione di alcune idee regalo San Valentino per lei per esternarle il vostro amore e affetto.

1)B. Catcher regalo di San Valentino

Una collana in argento Sterling con ciondolo con la scritta Crazy love lunga 45.7 cm. Molto morbida e leggera da maneggiare con cura per evitare i graffi.

Un marchio che crea gioielli raffinati e alla moda disponibili in materiali quali argento, pietra e perle. Presenta un taglio e un design meticoloso. Anallergico, senza nickel e il regalo perfetto per la partner in occasione di San Valentino. Luminoso ed elegante, oltre a essere carino e ben fatto.

2)Elegante scatola San Valentino

Per la partner golosa e dolce, questo dono è molto apprezzato. Si tratta di una scatola di forma rotonda che contiene tantissime leccornie, a cominciare da una bottiglia di spumante, cioccolatini Lindt dai colori rossi e blu, 2 flute per sorseggiare lo spumante, un’altra scatola a forma di cuore con cioccolatini pralinati al cioccolato fondente, tavolette di cioccolato Perugina e Lindt, oltre ai tubi di baci del marchio Perugina.

3)Susan Y regali San Valentino

Le donne adorano i gioielli e sicuramente questo dono può farle molto piacere.

Un bracciale incrociato dal design unico e moderno in cristalli Swaroski e lega di zinco placcata in oro bianco perfetto da indossare per ogni abbigliamento. Il materiale è ipoallergenico e in vendita con il 78% di sconto. Dallo stile classico che cattura ogni donna. Il modo migliore per esprimere amore e sentimento.

4)Bombe da bagno biologiche

Un prodotto originale vegano senza OGM. Contengono ingredienti naturali biologici come il burro di karitè e profuma, idrata la pelle. Sono un set di 7 pezzi dalle varie profumazioni: fiori di malva, arancia e cannella, lime-macadamia, fragole-fichi, cioccolato e rosa nera. Si trovano in una confezione di colore nero avvolti in una stoffa di raso rossa. Hanno varie forme. Sono bombe da bagno che donano una pelle profumata e setosa e si dissolvono in acqua. Il prodotto più venduto in questa categoria.

5)Specool regali di San Valentino per lei

Sono dei saponi e bombe da bagno profumati a forma di rosa per la bellezza della pelle della donna. Un regalo perfetto per San Valentino. Si sciolgono in acqua e danno una consistenza profumata e schiumosa. All’interno della confezione si trova anche la candela profumata alla soia a forma di rosa.

Oltre alle idee regalo San Valentino per lei, ecco cosa regalare al proprio lui.

