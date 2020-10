Panettoni online 2020: dove ordinare i più buoni

I panettoni online si trovano a ottimi prezzi a seconda dei vostri gusti. Scopriamo insieme dove ordinare i più buoni.

Dai torroni ai cioccolatini, sono tantissimi i dolci da consumare a Natale, ma il simbolo di questa festa è assolutamente il panettone. Sono tantissimi i panettoni online che potete trovare approfittando di ottime offerte e sconti. Ecco alcuni dei migliori prodotti dolciari da portare sulla tavola per le feste natalizie di quest’anno.

Panettoni online 2020

Innanzitutto, è bene dire che il panettone industriale rispetto a quello artigianale, sebbene molto amato, risulta essere tra quelli maggiormente comprati e preferiti dai clienti. I prezzi, ovviamente, non sono fissi, ma cambiano a seconda dei supermercati. Molti, per scegliere i panettoni online 2020, si domandano quale sia il migliore, dove è possibile ordinarlo e come riconoscerlo.

In base a una giuria di esperti che hanno valutato alcuni requisiti per scegliere il panettone, tra cui il livello dell’impasto, le dimensioni dei canditi e l’uvetta, oltre alla quantità, la crosta, gli ingredienti e il sapore, è stato decretato che i migliori panettoni online risultano essere quelli del marchio Motta, Favorina e Carrefour.

D’altronde, durante i giorni di Natale, è impossibile resistere a una fetta di panettone, con i canditi e l’uvetta che sono gli ingredienti basilari di questo dolce. A prima vista, i panettoni sembrano tutti uguali, ma in realtà non è così e ognuno differisce in base a una serie di accorgimenti, quindi individuare quello da portare in tavola non è così difficile, se si tengono a mente questi semplici consigli.

Il panettone deve avere una buona consistenza, compattezza e anche essere bello da vedere, a primo impatto, almeno per quanto riguarda la confezione, nel caso volessi regalarlo a qualcuno per Natale. Il profumo è un altro requisito e caratteristica da valutare. Appena lo si scarta, si deve sentire una buona fragranza, segno di un sapore dolce e non acidulo. L’etichetta è altrettanto importante per capire la scadenza, la data di produzione, di confezionamento, ma anche le materie prime e gli ingredienti scelti.

Solitamente i panettoni online industriali hanno un costo che si aggira tra i 3 e i 14 € al chilo, mentre quelli artigianali sono leggermente più costosi e ricchi di una certa lavorazione, per cui arrivano anche a costare 20 €. Dipende ovviamente dai gusti di ognuno e da cosa preferite. Ricordate che non sempre il prezzo è indicativo della qualità del prodotto, quindi prestate attenzione.

Per gli intolleranti al glutine o chi segue una dieta vegana, che vogliono assaggiare una fetta, sappiate che si trovano tantissimi panettoni online senza glutine e biologici. In tal caso, si consiglia di leggere sempre l’etichetta in modo da farsi una idea degli ingredienti al suo interno. Comunque, sono diverse le imprese e aziende che si stanno adattando in modo da venire incontro ai gusti e alle esigenze di tutti.

I panettoni online si possono trovare anche su Amazon, il migliore e-commerce che propone tantissime tipologie anche in base a ottime promozioni e sconti. In quel caso, il prodotto giunge con la consegna a domicilio con il pagamento che si può effettuare tramite carta di credito. Non sono consentiti i pagamenti in contrassegno. Oltre Amazon, potete comprare i panettoni online anche sui siti di alcune grandi aziende con consegna direttamente a domicilio.



Panettoni online 2020 Amazon

Dal momento che Amazon è un e-commerce molto noto in cui potete trovare di tutto, sicuramente sono tantissimi i panettoni online approfittando di sconti e offerte da non lasciarsi sfuggire. Cliccando sulla foto è possibile visualizzare alcuni articoli in merito. Ecco una breve classifica con la descrizione di alcuni dei migliori panettoni online scelti tra quelli maggiormente preferiti dagli utenti dell’e-commerce.

1)Panettone Artigianale Milanese

Il dolce per antonomasia del Natale realizzato dalla Pasticceria Passerini che, sin dal 1919, offre e propone ai suoi clienti ottime delizie e prodotti culinari per ogni palato. Si tratta di un panettone classico con lievitazione naturale. Molto soffice e fragrante. Realizzato con uova di galline allevate a terra e tantissimi canditi. Si consiglia di mantenerlo a temperatura ambiente prima di servirlo. Un ottimo dolce per il Natale e le serate con amici. La confezione è da 1 kg.

2)Vergani Panettone Excellence

La confezione da 500 grammi di questo panettone della tradizione milanese incartato a mano e realizzato con lievito madre dalla Pasticceria Vergani. Questa versione di panettone si distingue in quanto farcita con miele d’acacia toscano e scorze d’arancia tipiche della Calabria. Un prodotto senza OGM, con farina di frumento macinata a pietra. L’incarto è a mano con motivi geometrici vintage.

3)Dolce di Natale vegano panettone

Un panettone pensato per chi segue una dieta vegana a base di uvetta e scorze d’arancia tipiche della Calabria. Una confezione da 750 grammi a forma di quadrifoglio, contiene aromi naturali e la vaniglia in bacche del Madagascar. Non ha né uova, burro, latte e miele, neanche olio di palma. Una creazione della Pasticceria Vegani e un prodotto made in Italy.

