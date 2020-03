Cast Bolzonella: i professionisti dell’abbigliamento da lavoro

Dai giubbotti ai pantaloni, è parte dell'abbigliamento da lavoro che potete trovare presso Cast Bolzonella, esperto in questo settore.

Portare lo stile e la qualità Made in Italy nel mondo, mantenendo un rapporto diretto con il cliente e un eccellente rapporto qualità-prezzo. È quello che fa ogni giorno, da 50 anni, Cast Bolzonella, produttore e rivenditore di abbigliamento da lavoro e divise professionali all’ingrosso.

Divise e indumenti da lavoro professionali personalizzati

Specializzata nella produzione di abiti e divise da lavoro professionali dal 1970, Cast Bolzonella ha deciso di rapportarsi direttamente al cliente, senza intermediari o rivenditori, per garantire professionalità, serietà e prezzi equi. Ciò consente all’azienda di supportare il cliente nella scelta degli abiti da lavoro, mettendo a disposizione le competenze acquisite in decenni di attività.

Con quattro sedi, tre in Italia (Milano, Torino e Padova) e una all’estero (Lugano), l’azienda opera a livello internazionale. Si distingue per stile e sartorialità targati Made in Italy, che hanno spinto oltre 10 mila società ad affidarsi a Cast Bolzonella. È stata la scelta di Dyson, Roncato, Randstad, Sisal e Alliance Medical.

L’offerta si compone di pantaloni, gilet, giubbotti, intimo termico, tute, salopette, divise da lavoro eleganti per ufficio, divise per settore alimentare e commerciale, abbigliamento certificato (antiacido, ignifugo, antistatico, ad alta visibilità, ecc.) e tanto altro ancora.

Cast Bolzonella è molto più di un comune produttore di divise da lavoro. Oltre a proporre un catalogo di abiti da lavoro professionali estremamente completo, su richiesta progetta capi ispirati alla realtà aziendale del cliente. Un lavoro frutto della sinergia di operatori specializzati, che coniugano esperienza e creatività.

È il cliente a scegliere tessuto, modello e colori delle divise, supportato da uno staff competente e pronto a soddisfare ogni esigenza. E per la personalizzazione dei capi, Cast Bolzonella propone lavorazioni laser, ricami, stampe, etichette, serigrafie e termosaldabili.

Abiti da lavoro Made in Italy con consegna in tutto il mondo e gestione scorte

L’offerta di Cast Bolzonella si arricchisce di servizi aggiuntivi pensati per agevolare il cliente nella gestione dell’abbigliamento da lavoro, come l’organizzazione della logistica, il riapprovvigionamento delle scorte e la realizzazione di corredi nominali per i dipendenti.

L’azienda spedisce in tutto il mondo (via terra, mare e via aerea), collaborando con le migliori società di corriere espresso e garantendo consegne sempre puntuali. Si occupa inoltre delle pratiche doganali, nel rispetto di normative e procedure per l’esportazione di beni, che variano da Paese a Paese.

Visitando www.castbolzonella.it bastano pochi click per visualizzare l’offerta di Cast Bolzonella e richiedere un preventivo gratuito. In alternativa è possibile contattare telefonicamente le sedi abbigliamento da lavoro Torino (011.1911.6536), Milano (02.87169330), Padova (049.8640809).