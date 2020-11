L’algoritmo di LinkedIn, il nuovo libro di Gaetano Romeo

Il nuovo libro di Gaetano Romeo, parte della collana Digital Generation, si chiama "L'algoritmo di LinkedIn".

Lanciato nel 2003, LinkedIn è un social network che offre agli individui l’opportunità di ampliare i propri contatti professionali e alle aziende la possibilità di promuovere il proprio business.

SEO Specialist con focus nell’ambito e-commerce, Business Advisor, Growth Manager, Esperto di LinkedIn e Web Marketing, Gateano Romeo illustra nel suo nuovo libro, L’algoritmo di LinkedIn, i meccanismi alla base di questa piattaforma.

L’algoritmo di LinkedIn di Gaetano Romeo: una guida alla piattaforma

Ne L’algoritmo di LinkedIn il consulente SEO Gateano Romeo spiega come sfruttare al meglio la piattaforma in tutte le fasi del suo utilizzo. Dalla creazione di un profilo alla produzione di contenuti, dalle tecniche SEO per aumentare visualizzazioni alla spiegazione dell’algoritmo alla base del social network, l’autore offre un manuale ricco di esempi pratici a supporto dei suoi suggerimenti.

Il libro si inerisce all’interno della collana Digital Generation, edita dalla Maggioli Editore e curata proprio da Gaetano Romeo. La serie, principalmente dedicata alle professioni del marketing digitale, ha come obiettivi quelli di diffondere competenze tecniche e di offrire soluzioni pratiche per ogni disciplina presa in considerazione.

La collana calza perfettamente con lo spirito della casa editrice, la Maggioli Editore, brand storico dell’editoria professionale. In questa circostanza la branca editoriale del Gruppo Maggioli si fonde con l’anima tecnologica della compagnia, che da sempre sostiene la trasformazione digitale e la semplificazione della Pubblica Amministrazione, delle aziende e dei liberi professionisti.

“Ci poniamo come obiettivo quello di mettere nelle mani degli utenti manuali rapidi ed efficaci, sicuri di poter confezionare un prodotto dallo stile conciso, chiaro e diretto, ricco di contenuti ma senza ripetizioni. Questo è quello che ho cercato di trasferire nei miei due libri SEO per e-commerce e L’algoritmo di Linkedin dove non ho lavorato per quantità ma sulla qualità del contenuto ed all’immediatezza della sua fruizione, andando direttamente al cuore della questione”. Queste le parole del direttore della collana, Gaetano Romeo, autore anche di Trovare lavoro sul web.