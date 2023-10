Le 5 migliori app spia per i cellulari

Le migliori app spia per cellulari

Ti preoccupi del fatto che i tuoi figli usino il telefono prima di andare a dormire o di dove si trovi tuo figlio adolescente dopo la scuola? O forse hai bisogno di tenere traccia dei livelli di produttività dei tuoi dipendenti. In questi casi, un’app spia per cellulari può essere uno strumento utile.

Un’app spia per cellulari monitora e tiene traccia delle attività di uno smartphone. Con esso, puoi tenere sotto controllo quasi tutto, dal verificare se il tuo coniuge è fedele, al controllo dei propri figli sul web, passando per la protezione della tua attività dai dipendenti disonesti.

App spia per cellulari: cosa sono?

Un’app spia per cellulari è un software che consente agli utenti di monitorare e tracciare l’attività su un dispositivo di destinazione da remoto.

Queste app vengono spesso utilizzate per scopi di controllo parentale, monitoraggio dei dipendenti e scoperta di coniugi traditori. Di seguito la nostra lista delle migliori app spia per smartphone attualmente disponibili.

mSpyitaly

La migliore app spia per smartphone è, senza dubbio, mSpyitaly. Questo software è diventato un nome familiare nel modo delle app spia per cellulari grazie alle sue capacità ineguagliabili e alla vasta esperienza maturata nel campo dall’azienda, che dura da oltre un decennio.

Ciò lo ha reso una scelta popolare per privati e organizzazioni in tutto il mondo che necessitano di soluzioni di monitoraggio efficaci.

La gamma di strumenti di monitoraggio innovativi di mSpyitaly è impressionante, rendendolo l’opzione di riferimento per innumerevoli genitori e datori di lavoro.

mSpyitaly offre 150 funzionalità che consentono agli utenti di poter scoprire praticamente tutto del cellulare target. Possono accedere e visualizzare facilmente da remoto tutti i messaggi inviati e ricevuti dal target, i file multimediali scaricati, i messaggi scambiati sulle principali applicazioni di messaggistica come Whatsapp e Telegram, conversazioni e-mail, SMS. Con Mspyitaly si possono addirittura ascoltare le telefonate da remoto e attivare la registrazione ambientale sul cellulare controllato. Tutto comodamente da remoto, in maniera invisibile. Sorprendente.

Phonsee

Phonsee è una buona applicazione di sorveglianza dei telefoni cellulari che funziona su iOS e Android, offrendo agli utenti il ​​controllo remoto del dispositivo preso di mira.

Con Phonsee puoi monitorare e tenere traccia di ogni attività sul telefono di destinazione, comprese le chiamate in entrata e in uscita, i messaggi SMS e le app di social media come Instagram. L’app monitora anche voci di calendario, contatti, e-mail e altro.

Una delle caratteristiche più impressionanti di Phonsee è che consente in remoto agli utenti di inviare comandi al telefono di destinazione, il che è estremamente utile in vari scenari.

Ad esempio, l’app ti consente di attivare il microfono del telefono per registrare i suoni ambientali, inviare screenshot dal telefono e persino bloccare o cancellare i dati del dispositivo da remoto in caso di furto o smarrimento.

Inoltre, Phonsee fornisce anche funzionalità di tracciamento della posizione, inclusa una funzione di geofencing che torna utile.

Nel complesso, Phonsee è un’app potente e affidabile che controlla il dispositivo preso di mira e le sue attività.

Hightster Mobile

Un’altra app spia per smartphone è Highster Mobile. Con questa app puoi monitorare il telefono preso di mira senza avvisare l’utente. L’app fornisce l’accesso a tutto, dai messaggi di testo alla cronologia di navigazione e a tutte le attività eseguite sul dispositivo di destinazione.

Ciò che distingue quest’app è la tecnologia all’avanguardia di intelligenza artificiale che utilizza. In altre parole, non è necessario monitorare costantemente l’app, poiché ti avviserà quando viene utilizzato il telefono di destinazione.

Inoltre, Hightster Mobile offre una crittografia di alto livello per salvaguardare i tuoi dati preziosi e quelli dei tuoi cari.

uMobix

uMobix è un’app spia per telefoni molto apprezzata che offre funzionalità di monitoraggio complete per gli utenti che desiderano tenere d’occhio un telefono preso di mira.

Questa app consente agli utenti in remoto di accedere a una serie di dati sul telefono di destinazione, inclusi registri delle chiamate, messaggi di testo e applicazioni di messaggistica sui social media.

Una delle caratteristiche più importanti di uMobix è la sua capacità di recuperare file cancellati, come registri delle chiamate e messaggi di testo, rendendolo uno strumento ideale per rilevare dati nascosti.

Inoltre, uMobix consente agli utenti di assumere il controllo di alcuni aspetti del telefono di destinazione, come la fotocamera e il microfono, per monitorare le conversazioni o la posizione del telefono.

Inoltre, uMobix ha diverse funzionalità preziose, come il blocco di app specifiche, la limitazione del tempo di utilizzo di Internet e la disattivazione della messaggistica.

Il tracciamento GPS è disponibile anche per dispositivi iOS e Android, consentendo agli utenti di individuare la posizione del telefono in qualsiasi momento.

Hoverwatch

Hoverwatch è un innovativo strumento di monitoraggio dei dispositivi mobili che utilizza schermate dello schermo del dispositivo di destinazione per fornire informazioni dettagliate sulle sue attività.

Può monitorare fino a 25 dispositivi, rendendolo la scelta ideale per famiglie e aziende. La versione completamente gratuita di questa app spia è una delle migliori disponibili.

Inoltre, funziona in modalità invisibile su tutti i sistemi operativi più diffusi, inclusi Android, Windows, Mac e iOS.

Ciò significa che l’utente di destinazione non saprà che il proprio dispositivo viene monitorato. Hoverwatch offre anche funzionalità di controllo remoto, come scattare istantanee con la fotocamera anteriore ogni volta che il dispositivo viene sbloccato.

Questa funzionalità può essere utile per identificare l’utente in caso di furto del dispositivo o per garantire tranquillità se ci sono sospetti di infedeltà.