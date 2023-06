Strategia di backlink: quali link sono dannosi per il tuo sito?

Le tecniche per migliorare il ranking del proprio sito sono diverse. Tra queste, una delle più efficaci è correlata ai backlink. Cosa sono in pratica i backlink?

Si tratta di link di richiamo verso un sito web, provenienti da altre risorse presenti sul web.

In poche parole, quando l’algoritmo del motore di ricerca (ad esempio Google), si accorge che esistono diversi link esterni verso il tuo sito, giunge alla conclusione che questo abbia un contenuto autorevole, degno di essere consultato anche da altre persone. Di conseguenza migliora il suo posizionamento facendolo apparire tra i primi posti nei risultati della SERP.

Il punto è che non tutti i link hanno un effetto positivo sul ranking di un sito. Alcuni di essi possono addirittura portare a una penalizzazione da parte di Google, che lo farà sprofondare insieme alle altre risorse praticamente introvabili che si trovano sul web.

I link dannosi per il tuo sito

Possiamo immaginare i link come delle presentazioni da parte di qualcuno (il sito ospitante il link) già conosciuto dalla persona su cui vogliamo fare bella figura (Google). Nel caso in cui a fare le presentazioni è un sito di scarsa qualità o già mal sopportato da Google, il risultato sarà che il motore di ricerca non avrà una buona impressione nemmeno del nostro sito. Questi link avranno quindi un impatto negativo sulla nostra reputazione e ci faranno scendere nel ranking.

I link provenienti da siti web penalizzati per via del fatto che utilizzano tecniche di spamming o altre pratiche proibite dalle linee guida dei motori di ricerca rientrano tra questi. Essere “sponsorizzati” da questi siti non gioverà al buon nome del nostro sito, che ne uscirà con la reputazione inficiata. Eseguire una backlink audit su posizioneuno.it ci permetterà di identificare la presenza di questi link e di valutare quali di essi è meglio eliminare.

Avete sentito parlare di siti di link farm? Si tratta di siti internet che esistono al solo scopo di creare collegamenti a siti web di terze parti. Probabilmente simili siti possono creare collegamenti poco pertinenti o dannosi, macchiando ancora una volta la reputazione del sito che si vuole promuovere.

Anche i link provenienti da siti di bassa qualità o poco pertinenti non apportano alcun miglioramento al ranking, anzi, potrebbero peggiorarlo. Un sito di bassa qualità presenta dei contenuti di poco o scarso valore per gli utenti. Anche la pertinenza ha la sua importanza. Se il nostro sito vende pezzi di ricambio per automobili, ricevere un link da un blog che parla di elettrodomestici per la casa non apporterà alcun beneficio.

Come possiamo ben capire, fare link building è un processo che deve essere seguito da persone esperte, che sanno quello che fanno e che possono assicurare la pubblicazione di link su piattaforme con buon traffico e viste di buon occhio dai motori di ricerca. Solamente in questo modo si eviterà di incorrere in penalizzazioni.