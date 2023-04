Filmora, il software online di video editing del marchio WonderShare, permette di registrare lo schermo del pc anche in diretta online. Scopri tutto sul software in questo articolo.

Creare video e contenuti per i social e il web è una priorità per moltissimi professionisti, ma c’è un tipo di registrazione che può interessare anche coloro che non sono esperti dell’informatica. Chiunque infatti può avere necessità di registrare lo schermo del pc durante call, video lezioni, riunioni in remoto o anche durante le sessioni di gaming.

Sono tutte attività ormai divenute comuni cui si avvicinano anche i meno avvezzi al mondo dell’online. Per esempio, qualche nonno potrebbe voler avere la registrazione della videochiamata fatta col nipotino che vive all’estero; oppure le insegnanti delle elementari potrebbero aver bisogno di registrare schermo zoom durante una lezione o una riunione con i genitori.

Insomma sapere come registrare lo schermo su Windows 11 è una competenza utile anche ai non addetti ai lavori, cui serve un programma tanto semplice quanto completo. La risposta giusta è Filmora, software online di video editing adatto anche per registrare in diretta online. E’ uno dei programmi di creatività digitale proposti dal marchio WonderShare, leader nel settore grazie alla proposta di programmi intuitivi che permettono a chiunque di muovere i primi passi nella creazione di contenuti, ma allo stesso tempo supportano anche gli esperti.



I tool base del computer

Chiunque abbia avuto un po’ di esperienza con le call ha sicuramente imparato come fare una diretta e anche a registrare lo schermo su Windows 11 utilizzando il tool integrato. In effetti questa è una soluzione di base che può salvare in caso di emergenza.

Se però serve un risultato di migliore qualità, perché si sta creando un video corso oppure una sessione di gaming da condividere con un propri follower, allora meglio rivolgersi al miglior programma per registrare lo schermo.

Una delle caratteristiche più utili di Filmora è quella di poter selezionare la parte di schermo che interessa; in questo modo la registrazione dello schermo pc lascerà fuori dall’inquadratura app, cartelle o file che non si vogliono mostrare a chi segue il video, anche in diretta.

Utilizzare il programma è semplicissimo. Basta selezione la parte di schermo da registrare e con un clic avviare lo screen recorder Windows 11. Che sia un meeting in diretta oppure una video lezione da condividere in un secondo momento, Filmora registrerà video e audio. Anzi è possibile selezionare anche la fonte del suono, indicando se utilizzare uno o più microfoni come sorgente audio.

Editing post registrazione

Filmora nasce come programma di editing. Che il video sia stato fatto in diretta oppure come semplice registrazione, avrete sempre la possibilità di rivederlo e lavorarlo. Filmora permette facilmente di tagliare scene e rimontare la sequenza, aggiungere musiche, introdurre spezzoni di altri video oppure immagini e grafici. Infine, gli utenti hanno a disposizione migliaia di effetti grafici e sonori da poter aggiungere per trasformare una registrazione della schermo in un video vero e proprio da condividere sui propri canali social.



Il gaming e i tutorial

Il web ha portato diverse novità, compresa la nascita di nuove professioni digitali. Una di queste è il gamer, ovvero colui che ha trasformato un hobby spesso anche criticato, ovvero il tempo passato di fronte ai video giochi, in una occupazione che per alcuni diventa piuttosto redditizia. I gemer più famosi sono veri influencer, idoli dei più giovani, e proprio per loro fanno sedute di gaming dispensando trucchi e consigli. Per farlo è necessario registrare schermo di videogaming e, contemporaneamente, la webcam che riprende colui che gioca; questo passaggio non è obbligatorio ma è utilizzato dalla maggior parte dei gamer. Con Filmora è possibile effettuare la doppia registrazione senza alcuna difficoltà, mantenendo la massima qualità dell’immagine.

Per un pubblico un po’ meno giovane, invece, spopolano i video tutorial. E’ un canale che ha permesso agli appassionati di fai da te, dal restauro all’uncinetto, di mostrare la propria abilità e creare canali social seguitissimi dagli appassionati del genere. In questo caso non si registra lo schermo ma l’attività di chi lavora, ma la fase di editing è molto importante. Soprattutto per lavorazioni piuttosto lunghe, tagliare le scene con i tempi morti o con i movimento di backstage significa consegnare al proprio pubblico contenuti molto più fruibili.

Con Filmora è sufficiente caricare il video e tutti gli strumenti sono sulla schermata a portata di clic: tagliare il video, inserire note e titoli richiede pochissimo tempo e poche conoscenze tecniche.