La prima edizione dell’ISWEEK, evento dedicato ai Software e alle tecnologie Made in Italy, che si è svolto a maggio, si è conclusa con grande successo. Tre giorni all’insegna dell’italianità, con tanti eventi interessanti.

ISWEEK, la settimana dei Software Italiani: grande successo per la prima edizione

La prima edizione dell’ISWEEK, evento dedicato ai software e alle tecnologie made in Italy, si è conclusa con grande successo. L’evento si è svolto nel mese di maggio, dal 24 al 26, in live streaming sulla piattaforma AIPLAY. Sono stati tre giorni all’insegna dell’italianità, con 48 interventi di importanti esponenti della Tecnologia Made in Italy, che si sono alternati sul palco virtuale. L’idea, nata dall’iniziativa di Software Italiani, progetto ideato da Max Brigida esperto in creazione di Software e sviluppo internazionale, ha come obiettivo la creazione di un movimento, un ecosistema del Made in Italy Tecnologico, che consenta alle aziende di espandersi sempre di più. L’evento è stato seguito da 915 utenti, con quasi 4.000 ore di visualizzazione e una media di 5 ore per partecipante.

Sono stati tanti gli speaker ispirazioni, i CEO e i Founders coinvolti nel progetto, tra cui: il Presidente di Assosoftware PierFrancesco Angeleri , Daniele Ratti, CEO di Fatture in Cloud, Chiara Russo, CEO di Codemotion, Nicola Marino, TedX Speaker, Forbes 100 under 30, Mariarita Costanza Co-Founder di Macnil GTAlarm, Cristina Angelillo, Presidente di Innovup nonché CEO di Marshmallow Games, Antonio Perfido, autore del libro Conversational Designer edito da Franco Angeli, Paolo Privitera, Serial Entrepreneur con 4 Exit e 6 aziende create, Giulia D’amato Co-Founder di Startup Geeks, Paolo Susani Resp. Vendite Zucchetti, Achille Magni di Team System e Francesca Condorelli, premio nazionale dell’innovazione 2022, Pegah Moshir Pour e Andrea Genovese. Sul palco virtuale si sono alternati 32 software di vari settori.

ISWEEK: ci sarà anche una seconda edizione

“Dopo il grande successo stiamo già preparando la 2a edizione di ISWEEK che si farà sempre a maggio 2024 con tantissime novità ed anche la possibilità di vedere un evento su più giorni con l’aggiunta di incontri fisici” ha spiegato Max Brigida, Fonder di Software Italiani. In Italia ci sono oltre 4.000 software che possono rimpiazzare quelli stranieri. L’ISWEEK è un progetto che vuole esaltare il valore del Made in Italy tecnologico. Max Brigida è impegnato nello sviluppo di attività collaterali, tra cui l’Osservatorio dei Software Italiani, contenitore nel quale aziende e imprenditori potranno ricercare i software Italiani più adatti alle proprie attività. Brigida è anche autore del podcast per i software e la tecnologia italiana, disponibile sulle piattaforme Podcast e YouTube.