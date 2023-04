ChatGPT: le soluzioni alternative

Il Garante per il trattamento dei dati personali ha imposto un blocco provvisorio ad Open AI, società proprietaria di ChatGPT. Per questo in Italia l’accesso al servizio è sospeso, ma esistono delle valide alternative. Scopriamole insieme.

ChatGPT bloccato dal Garante per il trattamento dei dati personali

Il Garante per il trattamento dei dati personali ha imposto una limitazione provvisoria del trattamento ad Open AI, la società proprietaria di ChatGPT, servizio di grande successo. Lo stop da parte del Garante è arrivato per l’assenza di una base giuridica che giustifichi la raccolta e la conservazione massiccia di dati personali. Il sito internet dell’app al momento risulta irraggiungibile in Italia. “Il proprietario del sito potrebbe aver impostato restrizioni che impediscono agli utenti di accedere” è l’avviso sulla pagina web chat.openai.com. L’accesso al servizio ChatGPT in Italia è ufficialmente sospeso, almeno per il momento.

ChatGPT è un sistema di chatbot che si basa su un modello di linguaggio generativo preaddestrato, che può essere integrato in una qualsiasi applicazione mobile o web, con la possibilità di personalizzare grammatica, sintassi e lessico, basandosi sugli input dati dall’utente. Riesce a dare vita ad un testo di senso compiuto e completo, con la possibilità di correggere testi, ma può anche spiegare la fisica quantistica o scrivere una poesia. Chat GPT di Open AI, però, non è l’unico chatbot di intelligenza artificiale. Scopriamo insieme le alternative.

ChatGPT: le alternative

Le alternative a ChatGPT che possono essere usate sono: