Qual è la differenza tra brand awareness e brand reputation

I concetti di brand awareness e brand reputation sono molto comuni nell’ambito del marketing e della comunicazione. Si tratta di concetti simili e correlati l’uno con l’altro ma che rispecchiano obiettivi diversi.

Per portare un’azienda al successo non si può prescindere né dall’una né dall’altra. In questo articolo andremo a spiegare cose si intende per brand awareness e per brand reputation e in cosa differiscono questi obiettivi di marketing.

Brand awareness

Con questa espressione ci riferiamo alla notorietà di un marchio, al suo livello di diffusione e a quanto sia riconoscibile dal suo pubblico di riferimento. Di solito ci si serve di una ausilio grafico a forma di piramide, conosciuta anche come “piramide di Aaker” per illustrare a quale livello di notorietà si trova un’azienda.

Nell'ambito del digital marketing sono diversi i modi per aiutare il pubblico ad associare il marchio a determinati valori, prodotti o servizi. Bisognerà, ad esempio, impegnarsi in alcune attività di marketing specifiche come la SEO, la digital PR, la pubblicità a pagamento, il content marketing, e così via.

Brand reputation

La brand reputation si concentra sulla percezione che il pubblico ha dell’azienda. Questa può essere tendenzialmente positiva o negativa. Le esperienze dei consumatori incidono direttamente sulla visione che il marchio proietta sui potenziali clienti.

Parliamo quindi della reputazione aziendale. Ci si prende cura della reputazione aziendale migliorando la qualità del prodotto o del servizio offerto, rendendo più positiva l’esperienza utente, offrendo dei servizi aggiuntivi, etc.

Va da sé che interpellare e ascoltare i proprio clienti è un passo fondamentale per capire cosa gli piace di quello che gli offriamo e cosa invece è migliorabile. Una reputazione negativa, riscontrabile in recensioni poco lusinghiere che si possono diffondere con facilità, può avere un impatto disastroso sulle vendite aziendali. Sempre più spesso, infatti, le persone sono alla ricerca di una social proof, di un riscontro da parte di altri utenti che hanno già acquistato da una determinata azienda. Ecco spiegato perché non bisogna mai lasciare inascoltate le voci dei propri clienti e cercare di porre rimedio alle loro lamentele apportando le giuste modifiche.

Conclusioni

Possiamo quindi concludere che brand awareness e brand reputation sono concetti che devono essere ben chiari nella mente di chiunque voglia mettere su un brand di successo. Investendo sia in un aspetto che nell’altro si potrà raggiungere un elevato grado di notorietà e dei feedback positivi da parte di chi ha provato i nostri prodotti/servizi.

Curando entrambe queste fasi si innescherà un circolo virtuoso in grado di attirare sempre nuovi lead (clienti), far aumentare le vendite in modo costante e migliorare l’immagine aziendale, proponendo la propria azienda come migliore risposta sul mercato a un particolare bisogno.