Regime alimentare sano: cosa mangiare per il metabolismo

Un regime alimentare sano aiuta l'organismo a restare in forma e a stimolare il corretto funzionamento dei processi metabolici. Scopriamo come.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come garantire al nostro organismo un regime alimentare sano, allo scopo di favorire la perdita di peso e il mantenimento del peso forma ideale, ma anche per risvegliare e stimolare la corretta funzione metabolica per una vita all’insegna della salute e del benessere psicofisico del proprio organismo.

Regime alimentare sano

Non è insolito attribuire al metabolismo la colpa dei chili di troppo e l’affermazione è in parte vera. Fondamentalmente, la corretta funzione metabolica dipende da una serie di fattori che possono essere sia interni che esterni al soggetto interessato, di conseguenza, in alcuni casi, può succedere che, pur prestando attenzione alla propria alimentazione, si continui a prendere peso e si faccia fatica ad eliminare i chili di troppo.

In una situazione simile, prima di tutto, è importante indagare e individuare la causa responsabile dell’aumento di peso, in secondo luogo, comportarsi di conseguenza.

Premesso che l’alimentazione è fondamentale per il corretto funzionamento del proprio organismo, molto spesso, lo stile di vita incide sul benessere psicofisico del proprio organismo, pertanto, è preferibile cambiare drasticamente ai fini di un risultato ottimale e soddisfacente per il soggetto interessato. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come seguire un regime alimentare sano per il corretto funzionamento dei processi metabolici dell’organismo.

Regime alimentare: consigli

Un regime alimentare ricco di grassi e zuccheri non è sicuramente quello che si dovrebbe seguire se l’obiettivo principale, prima di tutto, è quello di rimanere in salute, o perlomeno cercare di mantenere uno stato di salute ottimale, in secondo luogo, è quello di perdere peso, nel caso si è in sovrappeso o obesi, o si desideri, quantomeno, mantenere il peso forma ottimale raggiunto.

Nella maggior parte dei casi, l’aumento di peso non dipende soltanto da un’alimentazione cattiva, ma dall’incapacità di combinare correttamente gli alimenti tra di loro.

Ad esempio, se a pranzo si consumano i carboidrati è preferibile che poi questi non vengano ripetuti anche con la cena. Perché? Semplicemente perché l’organismo tollera una dose minima, giornaliera, di carboidrati.

Per garantire la corretta funzione metabolica, in linea di massima, nel corso della settiman, il vostro regime alimentare dovrebbe seguire lo schema che segue:

consumare non più del 60% di carboidrati

consumare non più del 25-30% di grassi

consumare non più del 10-15% di proteine

Schema a parte, se state seguendo una dieta è preferibile evitare il consumo sia del riso che delle patate, al contrario, se il vostro obiettivo è semplicemente quello di fare affidamento su un’alimentazione sana, allora, dovreste evitare di consumare anche gli zuccheri e in dosi eccessive anche la carne rossa.

Preferite il consumo di carne bianca, piatti poveri di condimento, il succo di un limone al posto dell’olio extravergine di oliva, il pesce e la verdura, preferibilmente lessi o cotti al vapore.

Per quanto riguarda, il fine, le modalità di consumazione dei pasti, ricordate che questi non devono mai essere consumati di fretta, al contrario, è fondamentale che l’apparato digerente abbia il tempo e il modo sia di assimilare il cibo che di digerirlo. Bevete sempre molta acqua nel corso della giornata, per favorire la ritenzione idrica, dunque, la perdita dei liquidi. Preferite i frullati o i succhi di frutta preparati in casa, preferibilmente privi di zucchero, e la consumazione di un frutto, lontano dai pasti, al posto di snack e simili.



