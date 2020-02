La dieta di Fiorello aiuta a perdere peso rinunciando alla cena.

Per poter perdere peso e dimagrire, bisogna prestare attenzione all’alimentazione e consumare cibi che siano adatti. Lo sa molto bene Fiorello, personaggio istrionico che ha perso tantissimi chili. La dieta di Fiorello è un regime atipico. Ecco tutti i dettagli e come ha fatto a dimagrire così tanto.

Dieta di Fiorello

Fiorello ha 59 anni, un grande showman amato e apprezzato da tantissimi. Poco prima delle festività natalizie, è apparso al suo pubblico con un fisico asciutto e tonico, apparendo in grande forma. Il merito è, come lui stesso ha ammesso, della dieta che segue, ovvero la dinner cancelling, letteralmente un regime in cui si cancella la cena, dove questo pasto serale non è contemplato.

La dieta di Fiorello è la dinner cancelling, ovvero il digiuno intermittente che segue questo schema 16-8.

Uno schema che prevede di stare a digiuno per 16 ore circa e consumare alimenti per le restanti otto ore, sapendo dosarsi ed evitando gli eccessi e stravizi. Bisogna che passino almeno due o tre ore dall’ultimo pasto della giornata al momento del riposo e di andare a dormire.

L’ultimo pasto della dieta studiata e ideata da Dieter Grabbe è intorno alle 17, ma deve essere preceduto da uno spuntino leggero che dia sazietà e faccia allontanare i morsi della fame. Una dieta che bisogna seguire soltanto per due o tre giorni la settimana, ma che, secondo il suo ideatore, sono sufficienti per cominciare a vedere i primi benefici e risultati utili.

Oltre a dimagrire, la dieta di Fiorello è molto utile anche perché permette di abbassare i livelli della pressione arteriosa.

Molto importante, in questo regime, come in qualsiasi altro programma dietetico, riuscire a mantenere stabile il livello del peso senza ingrassare stando in forma. Come ogni dieta, si consiglia di chiedere parere all’esperto prima di cominciarla.

Dieta dinner cancelling: proprietà

Si tratta di un metodo ideato dall’esperto del settore Grabbe, il quale afferma che è possibile dimagrire, proprio come è successo a Fiorello che ha seguito questa dieta, non cenando ed equilibrato in modo corretto gli altri pasti della giornata. Più che un vero regime dietetico, è un metodo che aiuta a perdere fino a tre chili saltando la cena.

La dieta di Fiorello non mira solo a perdere peso, dimagrire nelle due settimane in cui si consiglia di seguirla, ma ha altri benefici e vantaggi per l’organismo.

Un metodo che permette di purificare e disintossicare l’organismo, rinforzare il sistema immunitario e ritardare l’invecchiamento cellulare.

La dieta prevede un pasto equilibrato fin dalle prime ore della giornata, a cominciare con la colazione, il pasto più importante della giornata che deve essere abbondante per poi proseguire con il pranzo e la merenda. Bisogna smettere di mangiare intorno alle 17, anche se è possibile consumare acqua, tè e tisane, preferibilmente non zuccherati.

Secondo l’esperto, dopo le 17, il metabolismo inizia a rallentare aumentando così il rischio e la possibilità di accumulare energia sotto forma di lipidi. Bisogna equilibrare i pasti in modo da dare all’organismo tutti i nutrienti di cui ha bisogno. Solo in questo modo è possibile dimagrire, proprio come è successo a Fiorello.



