Dieta dinner cancelling: i trend della nuova dieta

La dieta dinner cancelling aiuta a perdere peso rinunciando alla cena.

Per perdere peso e dimagrire, sono tantissimi i regimi alimentari consigliati e che hanno grande successo in quanto aiutano a eliminare i chili in eccesso. Si sta diffondendo la dieta dinner cancelling, l’ultima tendenza per quanto riguarda le diete da seguire. Ecco come funziona e tutti i benefici che apporta.

Dieta dinner cancelling

Si tratta di un nuovo regime alimentare seguito anche da tantissimi personaggi dello spettacolo, tra cui lo stesso Rosario Fiorello, il quale ne è un sostenitore e che gli ha permesso di perdere diversi chili. Considerata uno dei metodi migliori per dimagrire rapidamente, dal momento che, in solo due settimane, si possono perdere fino a 6 kg. Prende il nome da Dieter Grabbe, personal trainer, ma anche esperto del settore e consiglia gli alimenti da assumere per perdere peso.

Come si percepisce dal nome, che in inglese significa cancellare la cena, prevede il digiuno nelle ore serali.

Grabbe, che è l’ideatore di questa dieta, che ha fatto subito tendenza tra i volti noti dello spettacolo, afferma che i periodi di digiuno sono utili all’organismo in quanto si attivano determinate molecole, le cosiddette heat shock che permettono di mantenere il fisico, compreso muscoli e organi in forma.

In base a quanto afferma Grabbe, la dieta dinner cancelling, non aiuta solo a perdere peso e chili in eccesso, ma anche a depurare e disintossicare l’organismo dalle scorie e tossine che si sono accumulate. Un regime alimentare dalle proprietà detox soprattutto su reni, fegato e intestino i cui risultati si possono cominciare a intravedere già dopo una settimana.

La dieta dinner cancelling porta a non consumare alimenti dopo le 17, anche se è possibile bere liquidi, soprattutto acqua a temperatura ambiente.

Si consiglia di seguirla per non più di due settimane e i pasti come la colazione e il pranzo sono i più importanti. Ovviamente non basta solo seguire questa dieta, ma anche unire del movimento ed esercizio fisico da praticare almeno 4 volte a settimana.

Dieta dinner cancelling: come funziona

Un regime alimentare che non solo fa “scomparire la cena”, ma permette anche di contrastare l’invecchiamento. Un regime in cui, come già detto, non bisogna consumare nessun alimento dopo le 17, ma si consiglia di bere tantissimo proprio per sostituire la cena. Prima del digiuno serale, gli esperti consigliano di consumare qualche barretta o snack energetico in modo da poter resistere fino al mattino successivo senza mangiare.

Durante la giornata, è fondamentale assumere e consumare tutti quegli alimenti che risultano essere ottimi nutrienti per il bene dell’organismo e che aiutino a sopportare la mancanza di cibo a cena.

Bisogna limitare il consumo di grassi. I cibi vanno suddivisi in questo ordine:

5% carboidrati

25% proteine

10% grassi.

La colazione, considerata da sempre il pasto principale, deve essere abbondante e particolarmente sostanziosa. Solitamente nella dieta dinner cancelling bisogna digiunare la sera per almeno due o tre volte a settimana per poi ripetere il trattamento in modo ciclico per alcuni mesi. Un percorso che è considerato efficace in quanto aiuta a essere in forma e perdere i chili in eccesso.

La dieta dinner cancelling prevede poi una variante di 14 giorni tramite la quale bisogna praticare il digiuno serale per due settimane e continuare questo regime solo per alcuni giorni nella settimana. Questo regime alimentare è adatto a chi è sovrappeso.

Il miglior rimedio naturale

Per massimizzare i risultati della dieta dinner cancelling, potete, oltre all’attività fisica, abbinare un integratore.

In commercio sono tantissimi i prodotti che aiutano a dimagrire, ma il migliore attualmente secondo il parere degli esperti e dalle testimonianze dei consumatori si chiama Piperina & Curcuma Plus. Questo integratore 100% naturale sta ottenendo numerosi consensi e successi grazie ai benefici ottenuti e alla mancanza di effetti collaterali

Un integratore che apporta i seguenti benefici all’organismo:

Brucia le calorie in eccesso

Stimola il metabolismo e l’azione dei succhi gastrici favorendo il processo digestivo

Depura fegato, reni e intestino, mantenendo la forma per parecchio tempo

Riduce il senso di fame, aiutando a sentirsi sazi e cercando di non arrivare affamati ai pasti principali della giornata

Dona il fisico che avete sempre voluto.

Un integratore notificato dal Ministero della Salute come sicuro e attendibile, quindi, da assumere in varie diete. Per questo, attualmente è l’integratore naturale più abbinato nelle varie diete. Tuttavia non è adatto a chi ha problemi gastrointestinali o alle donne in gravidanza. Basta assumerne una compressa prima dei pasti principali insieme a un bicchiere d’acqua per attaccare subito le cellule adipose e impedire che si depositino.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Non ha controindicazioni o particolari effetti collaterali dal momento che si basa sui seguenti elementi naturali:

Piperina: si trova nel pepe a cui dona il classico gusto piccante, accelera il metabolismo e i succhi gastrici aiutando a dimagrire in modo rapido ed efficace

si trova nel pepe a cui dona il classico gusto piccante, accelera il metabolismo e i succhi gastrici aiutando a dimagrire in modo rapido ed efficace Curcuma: spezia di colore giallo nota come lo zafferano delle Indie e molto usata nella cucina orientale, ha proprietà detox, quindi elimina le scorie e le tossine e depura l’organismo

spezia di colore giallo nota come lo zafferano delle Indie e molto usata nella cucina orientale, ha proprietà detox, quindi elimina le scorie e le tossine e depura l’organismo Silicio Colloidale: ingrediente poco noto, ma che protegge la pelle, i tendini e le ossa, oltre ad aumentare le prestazioni dei due componenti e l’efficacia del prodotto.

Essendo un prodotto originale ed altamente esclusivo, non è disponibile nei negozi fisici o siti di e-commerce online come amazon o ebay. L’unico modo per acquistarlo è tramite il sito ufficiale del prodotto, compilare il modulo con i propri dati che sono trattati nel rispetto della privacy e attendere la chiamata dell’operatore per la conferma dell’ordine. Il prodotto è in promozione stagionale al costo di 49 € per 4 confezioni invece di 196 € con spedizione 100% gratuita. Il pagamento si effettua sia con carta di credito o Paypal, ma anche in contrassegno, in totale sicurezza, ossia in contanti al corriere al momento della consegna.