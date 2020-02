Sedere piatto: esercizi per l’effetto push up

Il sedere piatto è la conseguenza di cause specifiche. Tuttavia, possiamo rimediare con degli esercizi push up. Scopriamo insieme come fare.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quali sono le cause di un sedere piatto e come ottenere l’effetto push up modificando il proprio stile di vita, a partire dall’esercizio fisico, che non solo dovrà essere regolare, ma soprattutto mirato, allo scopo di ottenere nel minor tempo possibile il risultato agognato.

Sedere piatto: cause

Le cause di un sedere piatto possono essere numerose, ma quelle determinanti possono essere soltanto due, ovvero, la genetica e l’invecchiamento. La prima causa è determinante soprattutto durante l’adolescenza, per cui, la maggior parte delle ragazze, che segue uno stile di vita sano, sviluppa un sedere formoso e sollevato. Questa forma, tuttavia, si modifica con la crescita e, soprattutto, durante il processo di invecchiamento, per cui, i cambiamenti ormonali, tra le altre cose, spostano l’accumulo di grasso dal sedere verso l’addome, facendo sì che l’addome sia più ampio e il sedere più piatto.

Il sedere piatto è una delle caratteristiche che meno si amano, pertanto, come mantenerlo sollevato e formoso, nonostante il passare del tempo? Scopriamolo insieme nei paragrafi che seguono.

Sedere piatto: esercizi push up

Nel paragrafo precedente, abbiamo avuto modo di appurare che la genetica e l’invecchiamento sono determinanti nella forma del sedere.

Tuttavia, lo stile di vita può incidere notevolmente sulla sua forma, aggravando quei fattori predisponenti di cui si parlava poco fa.

Quelli che seguono sono alcuni dei migliori esercizi push up, indicanti sia per i principianti che per le persone più esperte, allo scopo di sollevare quel sedere che inizia a cedere e ad assottigliarsi, ma anche allo scopo di prevenire il manifestarsi di una condizione simile.

Single-Leg Deadlift . Un esercizio complesso grazie al quale l’eccesso di grasso accumulato sul corpo si redistribuisce uniformemente. In posizione eretta, mantenete una distanza regolare tra un piede e l’altro e le ginocchia leggermente contorte. Iniziate l’esercizio ruotando a metà su voi stesse e sollevando la gamba sinistra, fino a formare con il corpo una posizione simile alla lettera T. Mantenete questa posizione per dieci secondi. Ripete l’esercizio anche con l’altra gamba. L’esercizio si esegue per dieci volte, in tre sessioni differenti, facendo una pausa tra una sessione e l’altra.

. Un esercizio complesso grazie al quale l’eccesso di grasso accumulato sul corpo si redistribuisce uniformemente. In posizione eretta, mantenete una distanza regolare tra un piede e l’altro e le ginocchia leggermente contorte. Iniziate l’esercizio ruotando a metà su voi stesse e sollevando la gamba sinistra, fino a formare con il corpo una posizione simile alla lettera T. Bridge. Procuratevi un tappetino e sdraiatevi in posizione supina, avendo cura che il corpo poggi su di esso uniformemente. A questo punto, siete pronte ad iniziare l’esercizio. Piegate il ginocchio e portatelo verso lo stomaco. Nel contempo, sollevate il sedere. Mantenete questa posizione per dieci secondi. Procedete in questo modo, utilizzando prima il ginocchio sinistro e poi il ginocchio destro. L’esercizio si esegue per dieci volte, in tre sessioni differenti, facendo una pausa tra una sessione e l’altra.

Come fare quando l’esercizio fisico da solo non basta o si ha la necessità di integrarlo anche con altro? Scopriamolo insieme nei paragrafi che seguono.



I migliori leggings push up

Perdere peso e restare in forma sono due degli obiettivi che, probabilmente, accomunano l’umanità intera.

Ognuno di noi, tuttavia, ha storie personali e cliniche differenti, di conseguenza, può capitare che, nonostante le buone intenzioni, l’obiettivo prestabilito fatichi ad essere raggiunto. Succede così, ad esempio, a quanti sognano un sedere piatto e, nonostante l’impegno, il risultato sperato non si presenta mai. In questo caso, dunque, la soluzione migliore è quella di affidarsi ad un prodotto alternativo, preferibilmente naturale, che ottimizzi i tempi del raggiungimento del risultato finale, senza compromettere lo stato di salute dell’organismo.

Tra le numerose soluzioni naturali che il mercato propone, Silene Wear si rivela la prima soluzione naturale, specificatamente progettata e studiata per la perdita di peso e la tonicità muscolare, senza alcuno sforzo e nel minor tempo possibile.

Raccomandato da esperti del settore e clienti che ne fanno uso ancora oggi, infatti, Silene Wear sono molto più di un semplice paio di pantaloni, ma un trattamento cosmetico vero e proprio, grazie al quale perdere peso e rassodare i muscoli in poco tempo.

L’utilizzo regolare di Silene Wear garantisce:

morbidezza e tonicità della pelle

comfort e benessere ai massimi livelli

resistenza alle radiazioni ultraviolette

design ergonomico per favorire l’adattamento alla forma del corpo

aderenza grazie al tessuto elasticizzato di composizione per dare al corpo femminile maggiore bellezza

pelle pura e libera di traspirare, grazie al tessuto traspirante di composizione

Ai fini di un risultato ottimale, prima di indossare Silene Wear si consiglia di spruzzare l’interno dei leggings con lo spray in dotazione che, a vostra scelta, potrà essere quello snellente o rassodante.

Chi fosse interessata a saperne di più può cliccare qui o sulla seguente immagine.

Silene Wear si indossa senza alcun disagio perché il pantalone è stato studiato allo scopo di confondersi con un paio di pantaloni tradizionali. Indossate Silene Wear sotto agli abiti o all’esterno, a seconda delle vostre preferenze, e il gioco è fatto.

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Silene Wear si acquista esclusivamente dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Compilate il modulo di acquisto e aspettate la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato la spedizione, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, senza costi aggiuntivi di spedizione, nel giro di un paio d’ore. Attualmente, Silene Wear è in promozione a soli 59,00 € + uno spray cosmetico in omaggio. Infine, per quanto riguarda il pagamento, potrete optare per il contrassegno e pagare così direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna del pacco.

