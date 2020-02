Dieta di Cristiano Ronaldo: come si alimenta il campione di calcio

La Dieta di Cristiano Ronaldo garantisce la perdita di peso e una perfetta forma fisica. Scopriamo insieme come funziona e come seguira correttamente.

La Dieta di Cristiano Ronaldo funziona, senza alcuna ombra di dubbio. Come poter raggiungere il traguardo del campione di calcio? Sicuramente con l’allenamento e un’alimentazione corretta. Ma come non commettere errori? Scopriamolo insieme nei paragrafi che seguono.

Dieta di Cristiano Ronaldo

La Dieta di Cristiano Ronaldo non è più un segreto da molto tempo ormai, ma per chi volesse provare a seguirla e ottenere lo stesso risultato, nei paragrafi che seguono, andremo a scoprirla insieme nel dettaglio. Come avrete modo di appurare dalla lettura, tuttavia, non avrete motivo di aver timore perché la dieta seguita dal campione di calcio è semplicemente uno stile di vita, che abbraccia una serie di atteggiamenti ed abitudini consapevoli, che eliminano il cibo cattivo e le bevande alcoliche per abbracciare la compagnia degli affetti più cari, amici e famiglia, l’alimentazione sana e tanto esercizio fisico.

Il peso in eccesso, a lungo andare, soprattutto quando è trascurato, può provocare una serie di scompensi e problematiche di varia natura, che minano sia la salute psicologica e sia la salute fisiologica del soggetto interessato.

Non preoccupatevi se ritenete di non essere più in tempo perché possiamo assicurarvi che non è così e potrete capirlo facilmente anche voi stessi, leggendo i prossimi paragrafi.

Come anticipato nella premessa, allo scopo di restare in forma e perdere peso, non è necessario seguire un percorso dietetico rigido, con alla base un programma che detta regole sulla quantità e il cibo da mangiare. A lungo andare, infatti, questa tipologia di dieta non può che non compromettere il benessere psicofisico del soggetto interessato, il quale si trova a fare a meno di nutrienti che, invece, sono essenziali per il corretto funzionamento dell’organismo, e alimenti salutari e gustosi, ai quali, per qualche strana ragione, è costretto a rinunciare.

Cristiano Ronaldo ci insegna che, per restare in forma e vivere una vita serena e tranquilla, l’uomo ha bisogno di pochissime cose, ovvero, la famiglia e gli amici, il riposo e l’alimentazione corretta.

Gli affetti più cari sono essenziali per l’emotività e la salute mentale di ognuno di noi.

Questi sono un supporto nei momenti difficili, una presenza vitale con cui condividere anche i momenti felici e molto altro ancora, com’è facile intuire. Lo stesso discorso, ma ad un livello differente, vale anche per il riposo, che è essenziale per affrontare al meglio ogni giornata, avere la carica giusta per affrontare la vita e la routine. Non è sufficiente dormire per un numero prestabilito di ore, ma è essenziale che il sonno non sia disturbato. Questo aspetto è l’unico che garantisce lo stato di risposo, se di qualità o meno.

Una menzione speciale va, invece, all’alimentazione. Come dichiarato dallo stesso campione, la sua dieta non prevede l’assimilazione di bevande alcoliche. Astemio ormai da qualche anno, infatti, Cristiano Ronaldo ha dichiarato come proprio una malattia legata all’assunzione di alcol sia stata la causa della morte del padre.

Per quanto riguarda il programma dietetico, invece, questo poggia sul consumo quotidiano di proteine animali magre.

La giornata di Cristiano Ronaldo inizia con la colazione a base di yogurt, prosciutto e formaggio poveri di grassi, prosegue con il pranzo e si conclude con la cena. Ogni pasto principale è doppio, con il pranzo che prevede il consumo di pollo e insalata, nella prima fase, e il pesce, uova e olive, nella seconda fase. Lo stesso discorso vale anche per la cena, che prevede l’alternarsi di carne e pesce, purché poveri di grassi. Per chi avesse voglia di uno spuntino può contare su un toast a base di avocado e della frutta fresca.



