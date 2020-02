Dieta anti-età: i benefici della dieta mediterranea.

Ci sono alcune diete che se seguite con regolarità possono risultare anti-età. Vediamo insieme quali sono i benefici della dieta mediterranea.

Invecchiare bene è divenuto uno degli obiettivi principali dei ricercatori ed è per questo motivo che sono sempre di più gli studi che vanno a dimostrare come lo stile di vita e il consumo dei giusti alimenti possa andare a influenzare tutti quei processi d’invecchiamento cellulare, lo stare male e anche lo stare bene, attraverso l’attivazione dei meccanismi rigenerativi, che possono aiutare il nostro organismo a conservare la salute e la massima efficienza. Andiamo a scoprire nello specifico, quali sono i benefici della dieta mediterranea.

Dieta anti-età

Quando parliamo di “Dieta Anti-Età” o “Dieta Anti-Age”, intendiamo un regime alimentare che nasce con l’obiettivo di migliorare la qualità e la lunghezza della vita. Ovvero, come riuscire ad assicurarsi un invecchiamento fisiologico e sano, che possa permettere di vivere la propria vecchiaia attivamente, serenamente e con pochissime patologie.

Uno dei ricercatori più famosi in Italia della dieta anti-età è stato il medico oncologo Umberto Veronesi.

Secondo gli studi effettuati dall’Istituto Europeo di Oncologia di Milano, di cui Umberto Veronesi è stato tra i fondatori, la dieta anti-età di vorrebbe basare principalmente sul concetto di restrizione calorica, ovvero la limitazione di assunzione delle calorie. Diversi modelli epidemiologici e sperimentali hanno potuto dimostrare come la restrizione calorica possa ridurre il rischio di gravi malattie (es: cancro) e allungare la vita.

Ecco quindi alcuni importanti consigli sul consumo di frutta e verdura:

Consumate 2 porzioni di frutta e 2 porzioni di verdura fresca di stagione al giorno.

Consumate frutta intera a centrifugati e frullati se siete tra i soggetti che non tollerano quantità elevate di fibre nelle diete.

Consumate la verdura e la frutta fresca di stagione, che possono garantire un apporto maggiore di antiossidanti e micronutrienti (es: uva nera, carote, mirtillo, pomodori ecc…).

Limitate o evitate in modo drastico i succhi di frutta industriali e la frutta fresca conservata (es: sciroppata, candita, puree di frutta ecc…).

Scegliete la frutta meno zuccherina. Quella ricca di zucchero (es: cachi, banana ecc…), deve essere preferita dai lavoratori impegnati fisicamente (es: operai) e dagli sportivi.

Passiamo all’assunzione dei cereali:

Consumate i cereali integrali nel 50% dei casi.

Riducete in modo drastico l’assunzione di derivati raffinati e di farine bianche (es: pasta, dolci, pizze e focacce).

Rivalutate tutti i cereali che spesso vengono consumati poco (es: quinoa, sorgo, avena, amaranto, farro, miglio, orzo ecc…).

Vediamo ora, invece, quali sono gli integratori anti-età utilizzati maggiormente.

INTEGRATORI ANTIOSSIDANTI: quercetina, resveratrolo, vitamine A (sotto forma di carotenoidi), C ed E, acido lipoico, catechine, estratti come mirtillo e arancia ecc…

INTEGRATORI ANTINFIAMMATORI: artiglio del diavolo, boswellia, curcumina, omega tre, olio di krill, olio di pesce.

INTEGRATORI PER PELLE, ARTICOLAZIONI, CAPELLI: acido ialuronico, rame, zinco, collagene, amminoacidi solforati, MSN ecc…

INTEGRATORI PER IL FUNZIONAMENTO DEL MICROCIRCOLO: diosmina, escina amamelide, centella asiatica, vite rossa, ippocastano, rutina ecc…

INTEGRATORI PER IL SISTEMA IMMUNITARIO: echinacea, uncaria, vitamina C, glutammina, eleuterococco, vischio, rodiola ecc…

Dieta anti-età: benefici

La dieta anti-età apporta moltissimi benefici alla nostra salute, come per esempio, il miglioramento della nostra memoria e la prevenzione a malattie come l’Alzheimer.

L’olio extravergine di oliva, infatti, può migliorare la nostra memoria a breve termine e proteggere il nostro organismo dallo stress ossidativo e dalla probabilità di andare a sviluppare delle malattie renali croniche.

I benefici veri della dieta anti-età derivano principalmente dal consumo regolare di frutta, legumi, cereali, verdura, carni bianche e dalla riduzione di carni rosse, dolciumi, farine raffinate e prodotti industriali. Consumare frutta fresca e olio extravergine di oliva andrebbe ad aiutare la prevenzione di malattie cardiovascolari, proteggendo il nostro organismo da patologie come gli infarti e gli ictus.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.

