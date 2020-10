Pilates: esercizi, attrezzi e cosa indossare

Il pilates è una disciplina sportiva che, se eseguita regolarmente e correttamente, garantisce una serie di benefici. Scopriamo insieme quali.

Il pilates è un’attività sportiva adatta veramente a tutti, a prescindere dall’appartenenza di genere e dall’età, ma anche dalla preparazione sportiva del singolo individuo, dal momento che esistono tipologie differenti di esercizi, che si avvalgono di diverse attrezzature, allo scopo di raggiungere un risultato specifico, sia per il principiate, sia per l’atleta e persino per la persona più pigra o che non ama particolarmente fare sport.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quali sono i benefici del pilates e cosa indossare durante l’attività sportiva.

Pilates esercizi

Il pilates lavora principalmente sul tronco della persona, al quale appartiene la zona addominale e la colonna vertebrale, di conseguenza, il pilates è un’attività sportiva particolarmente indicata per chi soffre di mal di schiena. A seconda della tipologia di esercizi che si decide di eseguire, il pilates rafforza e tonifica i muscoli delle gambe, in modo particolare, quelli delle cosce e dei glutei, garantisce una maggiore flessibilità delle articolazioni, di conseguenza, il pilates si rivela utile anche nelle persone che soffrono di artrite e, sempre per lo stesso motivo, questa disciplina si rivela utile non solo per curare, ma anche per prevenire sia l’artrite che le lesioni o i traumi del ginocchio.

Poiché il pilates rafforza e tonifica la muscolatura, questa disciplina è particolarmente indicata a quelle persone che desiderano rafforzare i glutei, lo stomaco e le gambe. In questo caso, si può optare per esercizi singoli specifici o per un gruppo di esercizi, che si dedicano contemporaneamente alle zone più critiche del corpo, allo scopo di ottenere lo stesso risultato, partendo da un livello soft fino a raggiungere, mano a mano, un livello intenso.

Il pilates non è un’attività sportiva aerobica, di conseguenza, chi vorrebbe anche perdere peso, dovrebbe integrare il pilates con un’alimentazione corretta ed esercizi fisici specifici, di tipo aerobico, che consentono la perdita di peso, come, ad esempio, la cyclette, il nuoto o la passeggiata.

Pilates attrezzi

Il pilates raccoglie una serie di esercizi che si eseguono secondo un ordine specifico e, sebbene all’apparenza, questi possano sembrare semplici, in realtà, i movimenti che li accompagnano sono complessi e richiedono una certa precisione.

Come affermato anche nel paragrafo precedente, il pilates lavora principalmente sul tronco di una persona, ma i suoi benefici si estendono su tutto il corpo. Tuttavia, per raggiungere dei risultati, questa disciplina sportiva si avvale di attrezzi specifici, come:

il Reformer , un telaio molto simile ad un letto, dotato di un carrello scorrevole fissato ad un’estremità con una serie di molle regolabili, in modo da selezionare il livello di resistenza che si preferisce. Sul carrello sono poi fissati dei blocchi per le spalle, che impediscono alla persona di scivolare e farsi male mentre spinge o tira il carrello. Questa tipologia di reformer è solo un esempio, poiché lo stesso attrezzo si compone di altri accessori, destinati ad utilizzi diversi;

, un telaio molto simile ad un letto, dotato di un carrello scorrevole fissato ad un’estremità con una serie di molle regolabili, in modo da selezionare il livello di resistenza che si preferisce. la Cadillac, molto simile ad un attrezzo di tortura medievale, in realtà, i benefici che si ottengono con la cadillac sono numerose, così come numerose sono le tipologie di esercizi che si possono svolgere con l’attrezzo. La cadillac è simile ad un letto dotato di una stuoia, al di sopra del quale si posiziona una struttura a tre lati, fissata alle due estremità del letto. Fissati al telaio si possono trovare delle molle per allenare le gambe, delle molle per allenare le braccia, una barra di spinta, degli anelli a cui appendersi ed un trapezio;

Sono attrezzature classiche per il pilates anche il Barilotto della Scala, il Barilotto dell’Arco, il Correttore della Colonna Vertebrale, gli elastici, il Foam Roller e molto altro ancora.



