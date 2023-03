Offerte di primavera Amazon: guida alle ultime occasioni

Con la primavera si ha voglia di cambiamenti, di rinnovare non solo sé stessi, ma anche la casa e il giardino, quindi il momento adatto per nuovi acquisti e, se con le giuste promozioni, è possibile portare a casa ottimi affari. Per questo, le offerte di primavera Amazon sono l’occasione migliore di risparmio che è possibile concedersi. Vediamo gli ultimi sconti e come approfittarne.

Offerte di primavera Amazon

Sono sicuramente una occasione perfetta per dedicarsi al risparmio e a tanti articoli che si vogliono comprare anche in vista del periodo estivo. Sono le offerte di primavera Amazon messe a disposizione dal noto e-commerce per festeggiare la stagione in corso con tanti prodotti di ogni prezzo in ogni settore.

Con questo evento è possibile comprare di tutto: dal televisore al computer per lavorare o alle cuffie da gaming. Si va infatti da articoli di smartphone e dispositivi di domotica per la casa passando anche per frigoriferi, auricolari, abbigliamento dal momento che è tempo di rinnovare il guardaroba sino alle uova di Pasqua con prodotti artigianali e non solo.

Per approfittare delle offerte di primavera bisogna ovviamente essere iscritti ad Amazon oppure scaricare direttamente l’app sul proprio smartphone e avere così tutte le anticipazioni sui prodotti scontati. Si può anche iscriversi alle newsletter dei vari portali in modo da non perdersi nessuna promozione. Le offerte arrivano a sconti del 40%, quindi è sicuramente un notevole risparmio

Offerte di primavera Amazon: quando finiscono

Proprio come capita con altri eventi e occasioni del noto e-commerce (vedi Black Friday e Prime Day), le offerte di primavera Amazon hanno, anche in questo caso, un tempo limitato, quindi bisogna affrettarsi per non rinunciare alle promozioni. Questo evento è cominciato il 27 marzo alle ore 18 e si concluderà il 29 dello stesso mese alle 23.59.

Quindi, i consumatori hanno a disposizione 54 ore per riempire i propri carrelli online dando sfogo a qualsiasi tipo di acquisto anche in vista della stagione calda. Possono partecipare tutti e, per poterlo fare, basta iscriversi ad Amazon con un proprio account. Come sempre, i pagamenti avverranno tramite la carta e non con il contrassegno, quindi contanti.

Offerte di primavera Amazon: ultimi sconti

Considerando che le promozioni sono tuttora in corso, è bene fare in fretta per non perdere nessuno dei prodotti a prezzo scontato a disposizione sul noto e-commerce. Se si clicca sulla foto è possibile visualizzare i dettagli. La classifica qui sotto mostra le migliori 6 offerte di primavera in ogni categoria con prezzi vantaggiosi ed economici per tutti.

1)Amazon Basics trolley a 4 ruote multidirezionali

Un trolley le cui dimensioni si adattano principalmente ai requisiti delle migliori compagnie aeree in Europa. Un modello rigido in finitura metallizzata satinata da usare anche come bagaglio a mano con numerosi scomparti e cerniere per contenere tutto il necessario. Le rotelle sono girevoli e manico telescopico disponibile nei colori blu, nero, grafite e oro.

2)Dreame H12 Pro aspirapolvere lavapavimenti

Un modello senza fili di aspirapolvere che pulisce in profondità anche gli angoli più difficili e nascosti. Elimina muffa e cattivi odori, insieme alla polvere semplicemente premendo un pulsante. Elimina detriti, peli di animali, polvere grazie alla sua potenza.

3)Samsung Galaxy Watch 5

Uno smartwatch che permette di impostare e sincronizzare i vari programmi di allenamento. Ha una batteria che dura per diverso tempo senza paura che possa scaricarsi. Il sensore permette di monitorare la pressione, la frequenza cardiaca e anche altri parametri. Monitora il sonno in modo da creare abitudini sane. Ha un display in zaffiro e disponibile nei colori nero e grigio.

4)Electrolux EHM3310

Uno sbattitore a mano da 450 watt molto potente che è un ottimo alleato e aiuto in cucina. Uno strumento versatile anche grazie ai vari attrezzi che facilitano l’uso in cucina per la preparazione di torte e biscotti. Un accessorio dotato di una frusta, due uncini per impasto e 5 livelli di velocità.

5)HP- PC V24e monitor da 23.8″

Un monitor per computer molto luminoso da 23.8 pollici full HD. Si può inclinare e regolare il display in base alle proprie preferenze ed esigenze. Un design dalla linea sottile con una piantana verticale che permette di renderlo stabile. Si possono collegare vari dispositivi grazie alle diverse porte.

6)Black + Decker STC1840EPC-QW tagliaerba

Un modello di tagliaerba a batteria con ruota guida che fornisce una ottima bordatura e taglio del prato. La batteria è agli ioni di litio. Indicato anche per aree maggiormente ampie. Le prestazioni sono elevate sia su erba alta che bagnata. Di colore arancione nero.

Oltre agli ultimi sconti, scopriamo anche quale è il funzionamento delle offerte di primavera di Amazon.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.