Il ministro Daniela Santanchè potrebbe essere sanzionata per Visibilia Editore dopo l’ok del Governo a un odg del Pd.

È arrivato l’ok del Governo a un odg del Pd che imporrebbe allo stesso esecutivo di sanzionare il ministro Daniela Santanchè per Visibilia Editore. La società è stata espressamente citata dai dem nell’ordine del giorno.

Ok del Governo a un odg del Pd che potrebbe sanzionare la Santanchè per Visibilia

Il Governo Meloni ha dato parere favorevole a un ordine del giorno presentato dal Partito Democratico al decreto lavoro, presentato in Aula alla Camera. L’odg a matrice dem ha come obiettivo quello di garantire che l’esecutivo si impegni “a sanzionare gli operatori che avessero usufruito in maniera fraudolenta” della Cassa integrazione Covid.

Tra gli operatori indicati dal PD è stata esplicitamente citata anche “Visibilia Editore, società quotata in Borsa, a suo tempo controllata con il 48,6 per cento delle azioni dalla Senatrice Santanché”.

Santanchè: “Hanno fatto bene, sono d’accordo”

Il ministro per il Turismo, quindi, torna ancora una volta nel mirino del Pd. Il partito guidato da Elly Schlein, infatti, ha chiesto nei giorni scorsi le dimissioni della Santanchè dopo l’inchiesta trasmessa da Report.

Proprio per fare chiarezza su quanto denunciato dalla trasmissione targata Rai, l’esponente di Fratelli d’Italia è attesa in Aula al Senato il prossimo 5 luglio, alle ore 15:00, per un’informativa.

L’odg dem approvato dal Governo è stato commentato dalla stessa Santanchè. “Mi sembra giusto che il governo faccia la sua parte. Hanno fatto bene, sono d’accordo. Quando andrò al Senato mercoledì, non avrò problemi”, ha detto il ministro .