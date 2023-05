Oklahoma, la polizia cerca 2 adolescenti scomparse ma trova 7 cadaveri

La terribile vicenda arriva dall’Oklahoma, dove la polizia cerca 2 adolescenti scomparse ma trova 7 cadaveri: orrore nella cittadina di Henryetta dove i corpi sono stati rinvenuti intorno alla proprietà di un molestatore sessuale. Durante le ricerche di Ivy Webster, 14 anni, e Brittany Brewer, 16 anni, i poliziotti hanno trovato i cadaveri di sette persone, inclusi quelli delle due teenager. I cadaveri erano stati trovati nell’area che circonda una proprietà indicata come residenza di Jesse McFadden.

La polizia cerca 2 adolescenti e trova 7 cadaveri

Chi è costui? Secondo la Cnn un molestatore sessuale di 39 anni, già condannato per stupro nel 2003 e rilasciato nel 2020. McFadden avrebbe dovuto comparire in tribunale lunedì per l’inizio di un processo con giuria con l’accusa di adescamento, condotta sessuale con un minore e possesso di materiale pedopornografico. La Oklahoma Highway Patrol aveva emesso un avviso di scomparsa delle due ragazzine venerdì, e le due pare fossero state avvistate proprio in un’auto guidata da McFadden, dopo aver trascorso la serata a casa di un amico.

Parla il padre di una delle vittime

La polizia fa sapere che “non c’è alcun sospetto che stiamo cercando in questo momento”. E il portavoce dell’Oklahoma State Bureau of Investigation, Gerald Davidson ha spiegato: “Quindi, non c’è alcuna minaccia per la comunità”. Dal canto suo il padre di Brittany Brewer ha confermato a KOTV che uno dei corpi trovati era di sua figlia. “Era una persona estroversa. Era stata selezionata per competere per il titolo di Miss Henryetta. E ora non ce la farà perché è morta. Se n’è andata“.