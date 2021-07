Olimpiadi: Centracchio, 'judo veicola bel messaggio, non siamo sesso debole'

Tokyo, 27 lug. (Adnkronos) – "Ancora non mi rendo conto di cosa ho fatto. Il judo è uno sport che veicola un bel messaggio, non siamo il sesso debole e ci possiamo difendere in qualsiasi situazione, questa medaglia è dedicata anche a questo e spero dia coraggio e forza a tutte le donne".

Sono le parole di Maria Centracchio in collegamento dalla dark room di Casa Italia dopo la medaglia di bronzo nella categoria 63 kg ai Giochi di Tokyo 2020. "Sport di fisicità stanno andando forte? Questa olimpiade è molto particolare e tutto quello che abbiamo passato per la pandemia ci sta facendo tirare fuori il carattere che ognuno di noi ha e che in questi sport può uscire ancora di più", ha aggiunto l'azzurra.