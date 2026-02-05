Olimpiadi Milano-Cortina 2026: Cerimonia di Apertura con Star e Ospiti Speciali

Il grande giorno è finalmente arrivato. Dopo settimane di preparativi intensi, discussioni e qualche polemica, la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 è pronta a incantare il pubblico. L’evento si svolgerà domani sera, 6 febbraio, presso lo Stadio Giuseppe Meazza di Milano e avrà inizio alle ore 19:50, con diretta su Rai 1 ed Eurosport.

Questo spettacolo di quasi tre ore modificherà il palinsesto della rete Rai, con la programmazione di prime serate interamente dedicata all’inaugurazione dei Giochi. Alcuni programmi, come Cinque Minuti di Bruno Vespa e Affari Tuoi di Stefano De Martino, non andranno in onda. Anche L’Eredità, condotto da Marco Liorni, subirà una riduzione, passando a soli 55 minuti, per concludersi in tempo per la cerimonia.

Ospiti illustri e performance musicali

Il cuore della serata sarà animato da un cast di artisti di fama internazionale. Tra i protagonisti ci saranno Mariah Carey, Laura Pausini e Andrea Bocelli. Durante un incontro con la stampa, Laura Pausini ha rivelato che tutti i cantanti si esibiranno in playback, per garantire la massima qualità delle performance. “Marco Balich, il direttore creativo dell’evento, mi ha avvertito: se parlo troppo mi ammazza!” ha dichiarato l’artista.

Mariah Carey in omaggio alla musica italiana

Un momento particolarmente atteso sarà l’esibizione di Mariah Carey, che presenterà il suo ultimo singolo Nothing Is Impossible e renderà omaggio alla tradizione musicale italiana con una reinterpretazione del classico Nel Blu Dipinto Di Blu di Domenico Modugno. Questo gesto segue l’incredibile tributo di Madonna, che ha recentemente registrato una versione di La Bambola di Patty Pravo.

La telecronaca e gli ospiti istituzionali

Il racconto della cerimonia sarà affidato a un team di esperti, con Paolo Petrecca, direttore di Rai Sport, che commenterà l’evento insieme allo scrittore Fabio Genovesi e alla campionessa olimpica Stefania Belmondo. Tra i nomi noti che parteciperanno alla serata ci saranno anche Sabrina Impacciatore, Pierfrancesco Favino, Matilda De Angelis, Cecilia Bartoli e, non da ultimo, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la cui presenza è già stata confermata.

Copertura mediatica delle Olimpiadi

Dal giorno seguente, la programmazione delle Olimpiadi Milano-Cortina sarà gestita da Rai2, che seguirà l’evento fino alla cerimonia di chiusura, prevista per il 22 febbraio. Gli spettatori potranno così assistere a tutte le competizioni e ai momenti salienti di questa straordinaria manifestazione sportiva. Le aspettative sono alte e la comunità è pronta a supportare gli atleti italiani in questa importante avventura.

La cerimonia d’apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 si preannuncia come un evento memorabile, ricco di emozioni e spettacolo. Gli artisti di fama mondiale, le performance musicali e la presenza di figure istituzionali renderanno questa serata unica nel suo genere. Gli occhi saranno puntati su Milano per una celebrazione senza precedenti.