Olimpiadi Parigi 2024: Fiamma Olimpica accesa nel tempio in Grecia

Con la tradizionale cerimonia allo stadio di Olimpia, in Grecia, la Fiamma accende la Torcia Olimpica per le Olimpiadi di Parigi

A 100 giorni dall’apertura, la Fiamma Olimpica è stata accesa nel sito archeologico di Olimpia, luogo di nascita degli antichi Giochi.

Fiamma Olimpica ufficialmente accesa

Oggi, martedì 16 aprile, la Fiamma, che arderà per tutta la durata delle Olimpiadi 2024, con la cerimonia di apertura il 26 luglio.

L’accensione tradizionale della Fiamma Olimpica

La fiamma viene accesa dalla grande sacerdotessa che, davanti alle rovine del tempio di Era, chiede aiuto ad Apollo, dio del sole, per accendere la sua fiaccola con i raggi del sole catturati da uno specchio parabolico.

La Fiamma Olimpica viene quindi posta in un’urna e portata nell’antico stadio da Estiada, dove viene consegnata dalla somma sacerdotessa al primo tedoforo insieme a un ramoscello d’ulivo, simbolo universale di pace.

In occasione delle Olimpiadi di Parigi 2024, l’accensione non è stata effettuata grazie ai raggi del sole, come vuole l’antica tradizione, è avvenuta con una fiamma di riserva accesa durante la prova generale di ieri nel tempio di Hera, risalente a 2.600 anni fa, vicino allo stadio dove nacquero le Olimpiadi nel 776 avanti Cristo.

Il simbolo della fiamma sacra per le Olimpiadi

Durante gli antichi Giochi Olimpici, la Fiamma Olimpica veniva accesa dai raggi del sole e per gli antichi greci, il fuoco era l’elemento creatore del mondo e della civiltà.

La fiamma Olimpica è fin dall’antichità un simbolo di pace e amicizia tra le nazioni. Per garantirne la sua purezza, la fiamma è sempre accesa dai raggi del sole catturati al centro di uno specchio parabolico.