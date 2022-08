Olivia Newton-John, tutti gli amori dell'amatissima Sandy di Grease: da John Easterling a Patrick McDermott, passando per Matt Lattanzi.

Morta all’età di 73 anni a causa di un cancro al seno, Olivia Newton-John era amata in ogni angolo del globo. Indimenticabile l’interpretazione di Sandy nella pellicola cult Grease, ma anche la sua vita privata ha attirato parecchia attenzione.

Vediamo tutti gli amori dell’attrice.

Olivia Newton-John: l’ultimo amore

La morte di Olivia Newton-John ha lasciato tutti senza parole. Ad annunciare il decesso, avvenuto a causa del cancro al seno contro cui lottava da 30 anni, è stato il marito John Easterling, che l’ha sostenuta durante la malattia. I due si sono conosciuti nel 2006, sposandosi in Perù nel 2008. L’uomo, presidente della Amazon Herb Company, ha studiato per oltre 20 anni l’uso medicinale delle piante coltivate nella foresta amazzonica, in modo da alleviare i dolori della sua dolce metà e di tutte le altre donne che si trovano a lottare contro il cancro.

Olivia, in un’intervista rilasciata a People lo scorso anno, ha così parlato di suo marito:

“Sono molto fortunata ad essere sposata con un uomo meraviglioso che ha grande conoscenza della fitoterapia. Ora sta coltivando cannabis medicinale per me, è semplicemente meraviglioso. Mi aiuta in ogni area”.

In un’altra intervista del 2016, ha ammesso:

“Non mi aspettavo di innamorarmi e poi è accaduto. È un uomo estremamente intelligente e compassionevole. Dice sì a tutto, dice sì alla vita. È un marito amorevole, fantastico. Dico sempre ai miei amici che non è mai troppo tardi per trovare l’amore. Io ho trovato l’amore della mia vita alla soglia dei 60 anni. Sono grata”.

Olivia Newton-John: tutti i suoi amori

Nella vita di Olivia Newton-John sono stati tanti gli amori, ma solo alcuni hanno segnato la sua esistenza. Tra questi c’è stato il cameraman Patrick McDermott, al suo fianco per ben nove anni. La loro relazione si è conclusa in modo piuttosto tragico, il 30 giugno 2005. L’uomo è scomparso nel nulla durante una battuta di pesca notturna al largo della costa di Los Angeles, in California.

Il suo corpo, ad oggi, non è mai stato ritrovato. Secondo qualcuno, McDermott ha cambiato identità e si è ricostruito una vita lontano da tutto e da tutti.

Olivia Newton-John: da Matt Lattanzi a Bruce Welch

Il primo matrimonio di Olivia Newton-John è stato quello con l’attore Matt Lattanzi, conosciuto sul set del film Xanadu. I due si sono giurati amore eterno nel 1984 e nel 1986 sono diventati genitori della figlia Chloe Rose. Nel 1995 è arrivato il divorzio, ma sono rimasti sempre in ottimi rapporti. Tra gli amori dell’attrice c’è stato anche Bruce Welch, chitarrista dei The Shadows. Si sono fidanzati nel 1968, ma dopo quattro anni si sono lasciati. L’uomo, disperato, tentò addirittura il suicidio.