Oltre 3 milioni di sfollati negli Usa per disastri naturali

(Adnkronos) – L’1,3% della popolazione adulta degli Stati Uniti è stata sfollata a causa di disastri naturali nel corso del 2022.

E’ quanto emerge dai risultati di un'indagine, prima nel suo genere, condotta dal U.S. Census Bureau. Dei 3,3 milioni di sfollati, più di un terzo ha lasciato la propria casa per meno di una settimana mentre, 1 su 6 non ci ha più fatto ritorno. Secondo l’indagine questi numeri sono destinati ad alzarsi negli anni a causa dell’intensificazione dei fenomeni naturali dovuti agli effetti del riscaldamento climatico.