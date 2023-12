Oltre 40mila mamme hanno lasciato il lavoro in Italia nel 2022

Nel corso del 2022, oltre 44.000 madri si sono dimesse dal lavoro in Italia, evidenziando le difficoltà nel conciliare carriera e famiglia nel Paese.

I dati, forniti dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (Inl), mostrano un aumento del 17,1% nelle dimissioni convalidate nei primi tre anni di vita del figlio rispetto al 2021, con il 72,8% delle dimissioni attribuite alle donne. La sfida principale è la conciliazione tra lavoro e vita familiare, evidenziata dal 63% delle neo mamme, in contrasto con il 7,1% dei padri. La fascia più colpita è quella tra i 29 e i 44 anni, rappresentando il 79,4% delle dimissioni. La qualifica di impiegato e operaio copre il 92% delle dimissioni, mentre le motivazioni principali variano tra uomini e donne, con le madri che citano la difficoltà di conciliazione (63,6%) e gli uomini che indicano il cambio di azienda (78,9%).

Le dirigenti donne dimissionarie superano in numero gli uomini, la difficoltà di conciliare occupazione e cura dei figli è la motivazione principale, influenzando il 49,8% delle dimissioni. Confcommercio riporta che il tasso di partecipazione femminile al mercato del lavoro in Italia nel 2022 è del 48,2%, 11 punti percentuali al di sotto della media europea. Al Sud, il divario è più marcato, con una partecipazione femminile del 35,5%, in ritardo di oltre 24 punti rispetto alla media europea, mentre al Nord si attesta al 55,4%.