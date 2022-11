Nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 30 novembre, si è verificato un terribile omicidio in un appartamento di Milano.

Una donna è stata uccisa dal marito in casa, in via Lope de Vega.

Omicidio a Milano: donna uccisa in casa dal marito

Una donna è stata uccisa dal marito in un appartamento al civico 1 di via Lope de Vega a Milano, in zona Barona. La tragedia si è consumata nella tarda mattinata di mercoledì 30 novembre. L’uomo, cittadino egiziano, si è costituito poco dopo ad una pattuglia dei carabinieri che stava passando in viale Liguria ed è stato portato in caserma.

Tutto è avvenuto intorno alle 12.20. Quando i sanitari sono arrivati nell’appartamento purtroppo non c’era più nulla da fare. La vittima, di cui non sono ancora state rese note le generalità, presentava numerose ferite da arma da taglio sul corpo.

L’uomo si è consegnato ai carabinieri

L’uomo, dopo aver ucciso la moglie, si è allontanato dall’abitazione e si è consegnato di sua spontanea volontà ad una pattuglia dei carabinieri che stava transitando in viale Liguria.

Nell’appartamento in cui si è verificato l’omicidio sono in corso tutti gli accertamenti da parte della polizia, che sta lavorando con la scientifica. Per il momento non è chiaro se l’arma del delitto sia stata recuperata.