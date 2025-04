Omicidio a Roma: colpi d'arma da fuoco contro una coppia di cittadini cinesi

Un agguato mortale in via Prenestina scuote la comunità cinese di Roma.

Un agguato in piena notte

Nella tarda serata di ieri, Roma è stata teatro di un agguato mortale che ha scosso la comunità locale. Due cittadini cinesi, entrambi di 53 anni, sono stati colpiti da almeno sei proiettili mentre tornavano a casa in bicicletta. L’episodio è avvenuto in via Prenestina, nei pressi del Pigneto, un’area nota per la sua vivacità e multiculturalità. I killer, a bordo di una moto, si sono avvicinati rapidamente e hanno aperto il fuoco, centrando le vittime alla nuca. Questo brutale omicidio ha suscitato preoccupazione e indignazione tra i residenti, che si chiedono come sia possibile che un simile atto di violenza possa verificarsi in una zona così frequentata.

Indagini in corso

I carabinieri della VII Sezione, insieme al Nucleo investigativo e alla compagnia di Piazza Dante, sono immediatamente intervenuti sul luogo del delitto per avviare le indagini. Al momento, non si esclude alcuna pista: gli inquirenti stanno valutando diverse ipotesi, che spaziano da un possibile regolamento di conti a una rapina finita male. La comunità cinese di Roma, già colpita da episodi di violenza in passato, è in allerta e chiede giustizia per le vittime. Le autorità stanno esaminando le telecamere di sorveglianza della zona per cercare di identificare i responsabili di questo crimine efferato.

Un clima di paura e insicurezza

Questo tragico evento ha riacceso il dibattito sulla sicurezza nella capitale italiana. Molti cittadini esprimono preoccupazione per l’aumento della criminalità e la sensazione di insicurezza che si sta diffondendo tra le diverse comunità. Le autorità locali sono chiamate a prendere misure più incisive per garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire simili episodi in futuro. La comunità cinese, che ha contribuito in modo significativo alla vita culturale ed economica di Roma, si sente ora vulnerabile e chiede un maggiore impegno da parte delle forze dell’ordine per proteggere i propri membri.