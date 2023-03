Omicidio a Roma, ucciso lo chef Manuel Costa: arrestato il killer

La polizia di Roma sta indagando sull’omicidio dello chef Manuel Costa, pseudonimo di Emanuele Costanza. L’uomo, titolare dell’Osteria degli Artisti che si trova nel quartiere Esquilino, è stato trovato morto nella sua auto.

Omicidio a Roma, ucciso lo chef Manuel Costa: era il titolare dell’Osteria degli Artisti all’Esquilino

Ancora un episodio di violenza a Roma. Intorno alle ore 19:30 di venerdì 10 marzo, all’altezza del civico 8 di via Germano Sommeiller, nel quartiere Esquilino, il titolare dell’Osteria degli Artisti è stato brutalmente assassinato. La vittima è stata identificata come Emanuele Costanza, 41 anni, meglio noto come chef Manuel Costa. Il corpo dell’uomo è stato trovato all’interno di un’auto.

Il 41enne era il cugino di Floriana Secondi, vincitrice della terza edizione del Grande Fratello e, più recentemente, concorrente de L’Isola dei Famosi edizione 2022.

Arrestato il killer: si è costituito alla polizia

Alla luce delle informazioni sinora diffuse, l’omicidio è stato commesso da Fabio Giaccio, un uomo di 43 anni originario di Napoli che, dopo essersi macchiato dell’atroce delitto, ha deciso di costituirsi.

Stando alla testimonianza fornita alle forze dell’ordine romane, il 43enne avrebbe sparato al titolare dell’Osteria degli Artisti. La pistola usata per compiere l’omicidio è stata rinvenuta accanto al cadavere di Costanza dagli uomini della Squadra Mobile, del Reparto Volanti e della Polizia Scientifica che si sono recati sulla scena del crimine.

Pare che Giaccio e la vittima fossero soci in un altro locale aperto sempre nel quartiere Esquilino. Al momento, non è ancora noto quale sia stato il movente del gesto.