Possibile svolta sull’omicidio del brigadiere Carlo Legrottaglie di 59 anni, ucciso da un colpo di pistola mentre inseguiva due fuggitivi. Sono arrivati i risultati dell’autopsia su Michele Mastropietro, killer ritenuto responsabile.

Omicidio Carlo Legrottaglie, l’autopsia su Michele Mastropietro: possibile svolta per i poliziotti indagati

Nell’omicidio del brigadiere Carlo Legrottaglie sono indagati due poliziotti, che risultano parte offesa in un procedimento parallelo per tentato omicidio e lesioni personali gravi, in concorso con Michele Mastropietro ritenuto responsabile dell’omicidio, a carico di Camillo Giannattasio, l’altro fuggitivo che si è arreso durante le fasi della cattura.

I risultati dell’autopsia su Mastropietro

Sono due le ferite d’arma da fuoco riscontrate sul corpo di Michele Mastropietro, il 59enne di Carosino morto dopo un conflitto a fuoco con le forze dell’ordine subito dopo l’omicidio del brigadiere dei carabinieri Carlo Legrottaglie. È quanto emerge dall’autopsia eseguita oggi, martedì 17 giugno, dal medico legale Roberto Vaglio.

Un proiettile ha colpito l’uomo al torace, con foro d’ingresso alle spalle, e avrebbe attraversato l’emitorace sinistro provocando una grave emorragia polmonare; l’altro di striscio al braccio sinistro. Mastropietro non sarebbe morto sul colpo, ma per un lento e progressivo sanguinamento, avvenuto nel corso della fuga a piedi tra le campagne di Francavilla e Grottaglie lo scorso 12 giugno scorso.

Le indagini

Al momento non è stato possibile determinare con certezza da quale direzione sia partito il colpo mortale, se dalle spalle o frontalmente: serviranno ulteriori accertamenti. Ma non è stato rilevato segno di colluttazione.

L’esame autoptico escluderebbe comunque una distanza ravvicinata, un dettaglio che potrebbe risultare favorevole per i due agenti indagati, difesi dagli avvocati Antonio Maria La Scala e Giorgio Carta. La relazione definitiva del medico legale sarà depositata entro 60 giorni. Intanto, il pm Francesco Ciardo valuta ulteriori approfondimenti, tra cui una perizia balistica, per chiarire la dinamica dello scontro.