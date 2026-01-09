Omicidio di Aurora Livoli: Ricostruzione della Tragedia e Confessioni dell'Assassino

Un omicidio che ha sconvolto Milano, accompagnato da confessioni inquietanti e retroscena agghiaccianti. Scopri i dettagli di questo caso che ha catturato l'attenzione della città e sollevato interrogativi inquietanti.

Il caso di Aurora Livoli, una giovane di 19 anni trovata senza vita in un cortile a Milano, ha scosso l’opinione pubblica e sollevato interrogativi sulla violenza di genere. La vicenda ha preso piede il 29 dicembre, quando il corpo della ragazza è stato rinvenuto, dando inizio a un’indagine che ha rivelato dettagli inquietanti.

La confessione dell’assassino

Emilio Gabriel Valdez Velazco, un uomo di 57 anni, ha confessato di aver ucciso Aurora durante un’interrogazione con le autorità. La sua ricostruzione degli eventi è stata descritta come agghiacciante. Valdez ha riferito che la giovane ha iniziato a urlare, implorando di essere lasciata in pace, e ha descritto la scena come una vera e propria colluttazione.

I dettagli agghiaccianti della violenza

Secondo la sua testimonianza, Valdez ha affermato di averla immobilizzata coprendole la bocca e stringendole le mani attorno al collo. Ha raccontato che ciò è accaduto in un cortile dove entrambi si erano ritrovati per caso. La violenza sarebbe durata circa due ore, durante le quali Valdez avrebbe minacciato la giovane di continuare a strangolarla se non fosse stata zitta.

Il passato dell’aggressore

La confessione non è stata l’unica rivelazione inquietante. Emerso durante l’interrogatorio, c’è anche un precedente episodio avvenuto poche ore prima dell’omicidio. Valdez ha ammesso di aver aggredito un’altra giovane, riuscita però a fuggire. Questo secondo episodio ha gettato luce su un profilo criminale già noto, con precedenti per violenza sessuale.

Un incontro fatale

Valdez ha raccontato di aver incontrato Aurora dopo aver assunto droga e bevuto alcolici in un parco vicino alla stazione della metropolitana. Secondo la sua narrazione, la giovane gli avrebbe chiesto una sigaretta e da quel momento avrebbero iniziato a camminare insieme verso il cortile in cui è avvenuta la tragedia, un percorso confermato dalle telecamere di sorveglianza.

Le indagini e le conseguenze legali

Le autorità hanno immediatamente avviato un’indagine approfondita. La procura ha richiesto la custodia cautelare in carcere per omicidio volontario aggravato e violenza sessuale. La gravità della situazione è accentuata dalla recente introduzione della legge sul femminicidio, che prevede pene severe per crimini motivati da odio o discriminazione di genere.

Reazioni e lutto

Intanto, la comunità e la famiglia di Aurora si preparano a darle un ultimo saluto. I funerali si svolgeranno nella chiesa di San Giovanni Battista a Monte San Biagio, dove la giovane risiedeva. La cerimonia, prevista per il 10 gennaio, sarà un momento di grande commozione e riflessione su un tema purtroppo attuale come la violenza contro le donne.

Questo tragico evento ha riacceso il dibattito sulla sicurezza in città e sulla necessità di proteggere le donne da atti di violenza. La storia di Aurora Livoli rappresenta un monito che non deve essere dimenticato.