Emanuele Durante è stato ucciso a marzo vicino al Museo Nazionale di Napoli mentre era in auto. Oggi la svolta nelle indagini.

L’omicidio di Emanuele Durante, avvenuto lo scorso marzo nei pressi del Museo Nazionale di Napoli, ha scosso la comunità locale e suscitato un’ampia attenzione mediatica. Il giovane, che si trovava in auto con una ragazza al momento dell’agguato, è stato brutalmente ucciso in circostanze misteriose. Recentemente, un video emerso sulle indagini ha fornito nuove prove, rivelando le fasi cruciali dell’omicidio.

Oggi, le autorità hanno eseguito un’ordinanza di arresto.

Le indagini sono state supportate anche da immagini delle telecamere di videosorveglianza, che hanno permesso agli investigatori di ricostruire l’omicidio. L’aggressione è avvenuta in via Santa Teresa degli Scalzi, quando due uomini in scooter affiancano la vettura sul lato del guidatore. Il passeggero esplode un colpo, dopodiché i due fuggono velocemente. Durante, ferito, tamponò l’auto davanti a sé e perse lentamente il controllo della sua Smart, che finì nella corsia opposta.

“Io chiedo alla giustizia di ascoltare Napoli, la voce delle mamme che insieme a me gridano aiuto. Oltre mio figlio ce ne saranno tanti altri a morire così. Non voglio vendetta, ma soltanto giustizia“, ha dichiarato la mamma del giovane.

Omicidio Emanuele Durante, gli investigatori stringono il cerchio: arrestati presunti autori

Svolta nelle indagini sull’omicidio di Emanuele Durante, 20 anni. Dall’alba, i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Napoli hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP di Napoli. Gli indagati sono accusati, in concorso tra loro, dell’assassinio del giovane, avvenuto il 15 marzo scorso intorno alle 18:30, vicino al Museo Archeologico Nazionale, mentre si trovava in auto con la fidanzata.