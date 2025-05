Luca Leone è stato ucciso con 20 coltellate nel cortile della sua abitazione a Vigevano, davanti agli occhi della moglie. La vittima conosceva l’aggressore.

Vigevano, Luca Leone ucciso a coltellate davanti alla moglie

Aveva 42 anni Luca Leone, l’uomo ucciso con 20 coltellate nel cortile di casa sua a Vigevano, davanti agli occhi della moglie, sotto shock.

La vittima conosceva il suo assassino, in quanto gli avrebbe aperto la porta di casa per appartarsi poi in giardino a parlare. Quando sono arrivati i Carabinieri sul luogo del delitto, l’assassino era ancora sul posto, si tratta del 25enne di origini rumene Cleo Koludra Stefanescu, il quale ha confessato l’omicidio. Ma, qual è stato il movente?

Vigevano, Luca Leone ucciso con 20 coltellate davanti alla moglie: la confessione shock dell’amico

Come detto Luca Leone conosceva il suo assassino, lo ha fatto entrare infatti in casa sua per parlare. Ma, come mai Cleo Koludra Stefanescu ha ucciso Leone? Secondo quando dichiarato dal 25enne rumeno, lui e Luca Leone avrebbero discusso, così Stefanescu avrebbe poi preso un coltello da cucina e aggredito il 42enne davanti alla moglie. Al momento gli inquirenti non hanno reso noto il motivo della discussione, forse un debito di droga.