Nella notte a Foggia si è consumata una tragedia che ha scosso l’intera comunità. Una donna è stata brutalmente accoltellata e uccisa in circostanze ancora da chiarire. Le autorità stanno raccogliendo testimonianze e cercando ogni possibile pista per fare luce sull’omicidio. La città è sotto choc, mentre si attende di conoscere ulteriori dettagli su questa drammatica vicenda.

Nella notte a Foggia una donna di 46 anni, di origini marocchine, è stata brutalmente assassinata in vico Cibele, una piccola traversa di via Nicola Parisi, a pochi metri dalla sua abitazione. Il corpo è stato rinvenuto a terra da alcuni residenti che, intorno alle due di notte, hanno sentito le sue urla disperate mentre cercava di sfuggire all’aggressore. La vittima, che lavorava come cuoca in una mensa locale, abitava da sola in un appartamento nel centro storico della città.

Omicidio nella notte a Foggia: donna accoltellata a morte, killer in fuga

Le forze dell’ordine sono intervenute prontamente e hanno isolato l’area per i rilievi scientifici, avviando le indagini per ricostruire la dinamica dell’omicidio e identificare il responsabile. Secondo quanto emerso, la donna avrebbe sporto denuncia contro l’ex compagno, anch’egli di nazionalità marocchina, e godeva della protezione prevista dal “codice rosso”.

Gli investigatori non escludono alcuna ipotesi, compresa quella legata a motivi passionali, mentre continuano a raccogliere testimonianze per fare luce su questa tragica vicenda.