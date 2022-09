Il cugino di Saman Abbas confessa e può svoltare le indagini relative all'omicidio della 18enne. Coinvolte altre persone mai nominate.

Svolta nelle indagini sull’omicidio di Saman Abbas, il cugino ha rivelato un dettagio inquietante che coinvolge anche altre persone mai imputate nè menzionate nel delitto della 18enne.

Omicidio Saman Abbas, il cugino confessa: “Abbiamo giurato sul Corano di restare in silenzio”

Ikram Ijaz avrebbe confessato ad un compagno di cella, nel carcere di Reggio Emilia, dove è detenuto con l’accusa di omicidio premeditato e occultamento di cadavere, che lui e tutta la famiglia si Saman hanno giurato sul Corano di non rivelare mai il delitto nè le persone coinvolte. Fortunatamente questa rivelazione è stata messa agli atti e portata al processo. Sembra che ad uccidere Saman Abbas siano state anche altre persone e non i soliti noti che sarebbero: il padre, la madre, lo zio e il cugino.

Come hanno ucciso Saman Abbas

Il 30 aprile 2021, la famiglia della giovane Saman si sarebbe messa d’accordo per fare fuori la 18enne. A scatenare le ire dei familiari è stata una relazione della giovane con un ragazzo pakistano conosciuto sui Social Network. Saman Abbas era promessa sposa con un uomo pakistano che non voleva sposare. Il rifiuto del matrimonio e la relazione con un’altra persona ha portato alla scelta di uccidere Saman.

Dopo essersi vista con il genitori, quella sera, Saman è stata tratta in inganno. Doveva ritirare dei documenti ma i familiari l’hanno caricata in macchina e condotta in una campagna. Una volta giunti sul posto è avvenuto il brutale omicidio. L’altra persona coinvolta nell’uccisione di Saman Abbas ora è in Spagna e, stando a quanto affermato dal cugino Ijaz, si chiama Nomanulhaq.