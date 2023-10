Omicidio sul lungomare: l'ex poliziotto Giuseppe Catania ucciso a colpi di fucile

Un nuovo terribile episodio di cronaca nera è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri sul lungomare di Furci Siculo, nella provincia di Messina. L’ex poliziotto Giuseppe Catania è stato ucciso a colpi di arma da fuoco dal commerciante Gaetano Nucifora. Il killer si è costituito; si indaga sulle ragioni che hanno portato al folle gesto.

Omicidio Giuseppe Catania: freddato l’ex poliziotto

Secondo una prima ricostruzione, sarebbe avvenuto tutto in seguito ad una partita a carte che si stava svolgendo sul litorale della città in provincia di Messina. era il tardo pomeriggio di ieri, lunedì 2 ottobre, quando dopo qualche partita il commerciante 57enne Gaetano Nucifera si sarebbe allontanato dalla zona per poi fare ritorno poco dopo armato di fucile. A quel punto, per motivi ancora tutti da verificare, l’uomo ha aperto il fuoco contro l’ex poliziotto 63enne Giuseppe Catania, uccidendolo a sangue freddo.

Omicidio Giuseppe Catania: il killer si costituisce

Dietro a questa uccisione non ci sarebbero motivazioni legate al lavoro che solo fino a qualche anno fa svolgeva Catania, ex agente della Squadra Mobile. I due protagonisti del drammatico episodio si conoscevano bene e, da quanto si apprende, il commerciante avrebbe agito per motivi legati alla sfera privata. Il 57enne, dopo l’omicidio si è costituito alle Forze dell’ordine.