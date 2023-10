Una baby gang di bulli è entrata in azione all’interno di una cascina in provincia di Bergamo. I giovani hanno causato diversi danni e arriverà una denuncia.

Bergamo, blitz di una baby gang: cascina devastata

Una baby gang di bulli è entrata in azione in una fattoria che si trova in provincia di Bergamo. Si tratta di un gruppo di ragazzini tra i 12 e i 13 anni, che hanno causato non pochi danni in una cascina di Calvenzano. I giovani hanno tagliato i teli di copertura del fieno, hanno liberato diverse mucche aprendo i recinti, hanno buttato dei copertoni dentro un silos, hanno incendiato dell’olio esausto e hanno danneggiato l’impianto elettrico di un trattore.

Bergamo, blitz di una baby gang in una cascina: danni e denuncia

I ragazzini hanno causato una serie di danni all’interno della cascina. A dare l’allarme sono stati i titolari della fattoria e sul posto sono subito intervenuti i carabinieri, che sono riusciti a fermare e identificare due dei minorenni. I titolari della fattoria sono pronti a sporgere denuncia.