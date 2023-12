Vanessa Ballan è stata uccisa da almeno 7 coltellate nel Trevigiano. La donna, incinta del secondo figlio, ha aperto la porta al suo assassino perché lo conosceva, ma è stata aggredita brutalmente. Il kosovaro Bujan Fandaj è finito in carcere con l”accusa di omicidio volontario plurimo e pluriaggravato.

Vanessa Ballan, l’autopsia sul corpo della donna

Nella giornata di oggi verrà svolto l’esame autoptico sul cadavere di Vanessa Ballan. Il procuratore capo della Repubblica di Treviso Marco Martani ha parlato della possibile dinamica dell’omicidio: “La Ballan prima di essere accoltellata è stata anche picchiata perché sul volto c’erano segni di percosse violente” – e poi ha aggiunto – “Più di una coltellata, delle sette che le sono state inflitte, era mortale“. L’autopsia aiuterà a fare maggiore chiarezza su questo punto, aiutando le autorità con le indagini in corso.

Vanessa Ballan, l’intervista al marito

Nicola Scapinello, il marito di Vanessa Ballan, ha parlato al ‘Messaggero’ raccontando il suo dolore. L’uomo era in casa nel momento dell’omicidio, ma nulla ha potuto fare per evitarlo. “Volevamo sposarci. Io e Vanessa stavamo cullando il sogno del matrimonio in chiesa. Si pensava di farlo dopo la fine della sua gravidanza. Invece tutto questo è stato improvvisamente cancellato” – ha raccontato nell’intervista – “Adesso è dura. Ma so che devo iniziare a cercare di guardare avanti. Lo devo fare anche e soprattutto per il nostro bambino“.