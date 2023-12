Tragedia nelle vicinanze di Nuoro, in Sardegna, dove nella tarda serata di ieri, un uomo anziano ha perso la vita dopo essere stato investito da un pullman. Il 70enne di origini senegalesi era appena sceso dal suo furgoncino quando il bus lo ha travolto: inutili i tentativi di rianimazione: l’uomo non ce l’ha fatta.

Incidente a Nuoro, morto 70enne investito da un pullman

Lo scontro è stato talmente violento da non dare scampo al 70enne che è morto pochi istanti dopo l’incidente. Il senegalese era appena sceso dal suo furgoncino che si trovava in quel momento sulla Statale 131 dcn all’altezza del bivio di Nula (Nuoro), quando un pullman che arrivava dalla medesima direzione lo ha travolto. Il 70enne è finito a terra e le sue condizioni di salute sono sembrate subito gravi.

L’intervento dei soccorsi e il decesso del senegalese

Sul posto sono immediatamente intervenuti i medici del 118. I sanitari hanno provato a mettere in pratica tutte le manovre salvavita, ma per l’anziano ormai non c’era più nulla da fare: è morto pochi momenti dopo lo scontro. Secondo le prime ricostruzioni, il senegalese era sceso dal furgone perché questi aveva avuto un guasto: l’autista del bus non lo ha visto nel buio della notte e lo ha colpito in pieno con il suo pensante mezzo.