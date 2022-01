Omicron 2 è arrivata in Italia: cosa c’è da sapere

Omicron 2 in Italia: c'è da preoccuparsi?

Omicron 2 è arrivata in Italia. Nel nostro Paese la variante sarebbe presente in 9 regioni ed è pari all’1% delle sequenze classificate come Omicron. A evidenziarlo l’indagine condotta da Iss e ministero della Salute, in collaborazione con i laboratori regionali e la Fondazione Bruno Kessler.

La sottovariante Omicron Ba.2 è stata, in particolare, identificata nelle reguenti regioni: Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Sicilia e Toscana.

Il punto della situazione da parte dell’Iss

L’Iss, tramite alcune dichiarazioni riportate da Adnkronos, ha reso noto: “E’ di un certo interesse il fatto che in questa indagine siano state rilevate 21 sequenze riconducibili al lignaggio BA.2, che è causa di più del 50% di infezioni da Sars-CoV-2 in alcuni Paesi Europei tra i quali, in particolare, la Danimarca”.

Omicron 2 in Italia: le dichiarazioni di Gianni Rezza

Il direttore della Programmazione sanitaria del Ministero della Salute, Gianni Rezza, parlando di Omicron 1 e 2 ha dichiarato: “La variante Omicron è ormai largamente predominante nel nostro Paese, si rileva in più del 95% dei casi, e in alcuni casi è stata anche rilevata la presenza della variante Omicron 2 che però non differisce molto nelle caratteristiche rispetto a Omicron 1”.