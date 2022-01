Omicron 2, la nuova variante si diffonde in Europa: “Più rapida e violenta”

La nuova variante del Covid, Omicron 2, si sta diffondendo rapidamente in Europa. Si tratta di una mutazione più rapida e violenta.

La nuova variante del Covid, Omicron 2, si sta diffondendo rapidamente in Europa. Si tratta di una mutazione più rapida e violenta, ma ci sono esperti che cercano di frenare ogni allarmismo.

Omicron 2, la nuova variante si diffonde in Europa: “Non c’è da spaventarsi”

L’Europa è ancora in attesa del picco dei contagi dovuti dalla variante Omicron, ma si inizia già a parlare della variante Omicron 2, che si sta iniziando a diffondere. L’ultima mutazione del Covid ha scatenato il dibattito. Alcuni esperti stanno cercando di fermare ogni allarmismo, come Massimo Ciccozzi, responsabile dell’unità di Statistica medica ed Epidemiologia della facoltà di Medicina e Chirurgia del Campus Biomedico di Roma. “Omicron 2 è una variante del Sars-cov 2 come tutte le altre.

Ne abbiamo viste una quantità incredibile man mano che siamo andati avanti in questa storia e probabilmente ne vedremo altre. Non c’è da spaventarsi perché tanto si combattono tutte allo stesso modo: vaccino e mascherine” ha dichiarato.

Omicron 2, la nuova variante si diffonde in Europa: “Difficile che possa essere più contagiosa”

“Non ci dimentichiamo he in passato abbiamo visto la Delta e la Delta plus e le abbiamo studiate tutte e due all’epoca.

E cosa abbiamo trovato? Che la Delta era sempre quella prevalente, la Delta plus aveva le stesse caratteristiche della Delta ed era meno contagiosa della Delta normale. Quindi questa sottovariante Omicron dobbiamo vedere come si comporta” ha spiegato Ciccozzi, sottolineando che ci sono pochi dati, che dimostrano che non è prevalente e che non sta prendendo il sopravvento. “Difficile pensare che Omicron 2 possa essere più contagiosa di Omicron. Che ha già una contagiosità pari al morbillo, ovvero la capacità per una persona di infettarne 15.

Per ora gira soltanto nel Nord Europa, può darsi che si fermi lì” ha concluso.

Omicron 2, la nuova variante si diffonde in Europa: “Potrebbe essere più violenta”

L’origine della sottovariante Omicron 2 non è ancora chiara. Secondo alcuni ricercatori, sarebbe nata in India lo scorso dicembre per poi diffondersi in Cina, Israele, Danimarca, Australia, Canada e Singapore. Ora è arrivata anche nel Regno Unito e preoccupa la Danimarca, perchè sembra essere più contagiosa della precedente. Secondo quanto rivelato dalla comunità scientifica, visto che si tratta di una sottovariante di Omicron, deve essere considerata una VOC, ovvero una variante preoccupante, in grado di “bucare” il vaccino. Secondo Business Standard si tratta di una variante che “contiene più mutazioni di Omicron e potrebbe essere più violenta“.