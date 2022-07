Omicron, parla l’epidemiologo Carlo La Vecchia: “Almeno il 10% della popolazione italiana è positiva”

É la stima dell'epidemiologo, che avverte: "Il picco è vicino".

Le varianti del Covid, Omicron 4 e 5, stanno causando un aumento impressionante dei positivi. A dire la sua sulla situazione è l’epidemiologo, Carlo La Vecchia, docente all’università Statale di Milano. Quest’ultimo avverte tutti sul fatto che il picco è ormai vicino.

La Vecchia, inoltre, precisa che:

“Dal punto di vista dell’andamento delle curve dei contagi Covid registrati, il dato medio settimanale di ieri indica 98mila casi al giorno. Non siamo lontani dal picco. La salita era attorno a un +15% ieri, quindi si sta livellando. Ed è probabile che l’ondata di Omicron 5 arrivi nel corso della prossima settimana o 2. Ma, un problema è che i numeri registrati sono lontanissimi da quelli reali”.

Secondo i calcoli di La Vecchia, “potrebbe esserci oggi fino al 10% della popolazione positiva. Finora avevo stimato circa 3 milioni, ma potrebbero essere anche di più. In ogni caso non è il dato di 1,3 milioni di positivi registrati: una cifra realistica sarebbe di diversi milioni. Il che rende il controllo del ciclo epidemico e il tracciamento difficilissimo, e purtroppo anche il contenimento. Il contagio andrà a esaurimento in larga parte per l’esaurimento dei suscettibili”.