Una modella della piattaforma OnlyFans ha denunciato la scuola di suo figlio perché le è stato vietato di partecipare a tutte le attività insieme ad altri bambini e genitori.

La donna era disperata ma poi ha deciso di agire per vie legali.

OnlyFans, il dramma di una modella: “Mi hanno vietato di partecipare a tutte le attività”

Victoria Triece ha 31 anni ed è una modella di OnlyFans, piattaforma dove le persone possono vendere, senza filtri, tutto ciò che vogliono, da un corso di formazione ad una foto molto esplicita. Nel caso di Victoria, però, questa sua professione ha impattato sulla sulle sue relazioni sociali con i compagni di classe del figlio e i loro genitori.

La giovane ha infatti raccontato che mentre stava andando con il suo piccolo a scuola per aiutarlo come volontaria in alcune attività, il preside dell’istituto le ha vietato di prendere parte alle iniziative scolastiche.

La giovane modella ha denunciato la scuola

In un primo momento Victoria ha reagito piangendo e sentendosi offesa per quanto è accaduto, ma poi ha deciso di non restare in silenzio e passare ai fatti. Rivoltasi ad un legale, la 31enne ha denunciato la scuola.

L’avvocato MarK NeJame ha dichiarato che “quello che fa Victoria fuori dalle attività scolastiche, e che non riguarda strettamente la scuola o i bambini, sono affari suoi, altrimenti nessuno di noi sarebbe più libero di fare ciò che vuole“. La giovane ha poi aggiunto, parlando con il Washington Post: “Continuo ad aiutare mio figlio con la scuola ma mi manca molto l’interazione anche con le altre persone“.