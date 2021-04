Operator Srl e la digitalizzazione delle microimprese: la strategia vincente

L'obiettivo di Operator Srl è dare una nuova opportunità a tutte le aziende che vogliono rinnovare il proprio business sfruttando il mondo digitale.

Negli ultimi anni il web è diventato un significativo mezzo di comunicazione e una parte fondamentale nella nostra vita quotidiana. Proprio per questo motivo, è importante per un’azienda iniziare a promuovere il proprio business online. Per tutte le imprese che hanno bisogno di aiuto su questo percorso e che vogliono raggiungere risultati concreti, Operator Srl è pronta a offrire i suoi prodotti d’eccellenza.

Operator Srl è una web company specializzata nel web marketing, e che si occupa della digitalizzazione delle imprese aiutandole a muovere i loro primi passi online. Grazie a un team composto da tecnici qualificati e ad una rete di agenzie esterne, la web company è in grado di creare delle strategie di web marketing di successo per imprese di ogni tipo, assistendole nella creazione del loro brand online. L’obiettivo di Operator Srl è quello di dare una nuova opportunità a tutte le aziende che, soprattutto dopo questo periodo difficile, vogliono rinnovare il proprio business e acquisire nuova clientela sfruttando il mondo digitale. Questo obiettivo può essere raggiunto con delle strategie di web marketing studiate ad hoc per ogni cliente dai tecnici esperti, che grazie alla loroesperienza e professionalità nel settore web, saranno in grado di esprimere al meglio il vostro brand online, mettendo in risalto tutti i punti di forza della vostra attività.

Operator Srl: la Web Company

Operator Srl si occupa della creazione di siti web aziendali, sviluppo di piattaforme e-commerce, digital advertising e posizionamento organico sui motori di ricerca.

La web company ad oggi coinvolge più di 40 tecnici specializzati, che comprendono web designer, marketer, seo specialist e addetti al customer care.

Ogni campagna pubblicitaria viene accuratamente studiata dal gruppo marketing, che analizzerà approfonditamente il settore richiesto per trovare la strategia più adatta alle necessità del business. Ma non è sufficiente un’accurata strategia di web marketing se non è supportata da un’ottima immagine del proprio brand online, ed è per questo che Operator Srl mette a disposizione un team di web designer pronti a realizzare un sito o un’e-commerce in grado di rispecchiare completamente l’immagine del brand dell’azienda. A dare supporto a tutti i tecnici, c’è il customer care, sempre disponibile e pronto ad ascoltare le richieste di tutta la clientela, venendo incontro a tutte le loro esigenze. Questo team di giovani professionisti ha permesso ad Operator Srl di aiutare e servire oltre 15 mila imprese sul territorio italiano, un numero in continuo aumento.

L’Estero

Il successo riscosso sul territorio nazionale ha spinto Operator Srl ad operare anche all’estero, espandendosi con i suoi servizi anche in altri Stati dell’Europa e del Mondo. Operator Srl è infatti presente anche in altri Paesi come la Spagna, dove propone servizi digitali a clienti esteri realizzando lavori nella loro lingua madre. Tutto questo è possibile grazie all’investimento nei giovani talenti e nelle loro capacità, che permettono all’azienda di continuare a crescere e ad espandere il suo mercato.

Tra i servizi dedicati all’estero, Operator Srl propone l’inserimento su portali di proprietà dedicati alle imprese, ovvero un network di attività sotto forma di directory. Inserire la propria attività su un portale regionale significa avere uno spazio dedicato dove poter inserire i dati della propria azienda, con la possibilità di poter inserire la descrizione dei propri servizi, la storia dell’azienda e ogni tipo di recapito, come il numero di telefono, l’indirizzo e-mail, il proprio sito internet o i collegamenti ai social network. I portali regionali di Operator Srl permettono di guadagnare visibilità sul web, poiché chi cerca è guidato con semplicità a rintracciare il tipo di attività che lo interessa.

Innovazione e Tecnologia

Oltre ad investire su giovani professionisti, che danno vita ad un team ben equilibrato ed affiatato, Operator Srl è anche sempre impegnata su investimenti su nuove tecnologie e migliorie. Infatti, per portali regionali, siti web ed e- commerce, la web company utilizza dei server moderni e di ultima generazione con datacenter in Italia, che consentono l’apertura dei siti web in modo rapido e veloce, anche con traffico elevato. Operator Srl mette al primo posto la sicurezza di tutti i clienti, per questo ogni server è completamente sicuro e in regola con il GDPR. Inoltre, i contenuti dei siti web saranno sempre al sicuro grazie a backup effettuati settimanalmente che permettono di conservare tutti i dati del sito. Operator Srl garantisce anche transazioni sicure su ogni e-commerce, grazie al certificato SSL installato su ogni sito.

L’obiettivo di Operator Srl è quello di riuscire a raccontare al meglio la storia di ogni impresa, creando un’immagine del brand sul web forte e di impatto, che rispecchia in pieno la mission e l’identità dell’azienda. Questo è possibile grazie ad un team di giovani ragazzi creativi e capaci, che collaborano in perfetta sintonia con un customer care preparato e disponibile, sempre pronto ad ascoltare tutte le richieste ed esigenze di ogni impresa. Tutti i progetti proposti da Operator Srl sono sempre ampliabili, dando la possibilità di richiedere altri servizi in base alle necessità del cliente.

Operator Srl è sempre pronta ad offrire servizi digitali innovativi per tutte quelle imprese che hanno bisogno di essere presenti nel web in modo competitivo e professionale, che vogliono acquisire nuova clientela e che vogliono essere al passo con i tempi. Per questo la web company è sempre in continuo aggiornamento, proponendo servizi sempre nuovi e innovativi.